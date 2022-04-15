موضوع لكل البنات 😍

همس الوُرود

همس الوُرود

:: عضو شرفي::
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,412
النقاط
1,576
محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا اخواتي الكريمات 🥳🥳
من فضلكن كل وحدة عجبها منتج او حتى متمنية تشري منتج معين حتى لو غالي فالسعر تقولنا ..
الموضوع يخص منتجات العناية بالشعر والبشرة وحتى الأجهزة الخاصة بهذا الموضوع كيما ليسور يلي تحبوه او تتمنوه .. اجهزة البخار ولا أي شي استفدتو منو هيا متبخلوناش حابة نعرف بواش يهتمو اخواتي.. اي منتج تتمنو تشروه وكون تلقوه ماتراطوهش 😍 محتاجة نصائحكم
 
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