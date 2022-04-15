موضوع لكل البنات 😍

همس الوُرود
:: عضو شرفي::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا اخواتي الكريمات
من فضلكن كل وحدة عجبها منتج او حتى متمنية تشري منتج معين حتى لو غالي فالسعر تقولنا ..
الموضوع يخص منتجات العناية بالشعر والبشرة وحتى الأجهزة الخاصة بهذا الموضوع كيما ليسور يلي تحبوه او تتمنوه .. اجهزة البخار ولا أي شي استفدتو منو هيا متبخلوناش حابة نعرف بواش يهتمو اخواتي.. اي منتج تتمنو تشروه وكون تلقوه ماتراطوهش محتاجة نصائحكم
أهلا اخواتي الكريمات
من فضلكن كل وحدة عجبها منتج او حتى متمنية تشري منتج معين حتى لو غالي فالسعر تقولنا ..
الموضوع يخص منتجات العناية بالشعر والبشرة وحتى الأجهزة الخاصة بهذا الموضوع كيما ليسور يلي تحبوه او تتمنوه .. اجهزة البخار ولا أي شي استفدتو منو هيا متبخلوناش حابة نعرف بواش يهتمو اخواتي.. اي منتج تتمنو تشروه وكون تلقوه ماتراطوهش محتاجة نصائحكم