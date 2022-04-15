تشاور حول ( سهرة مع ضيف )

السلام على الجميع تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء وتلاوة القرآن وسائر العبادات والطاعات اللهم آمين.مثلما لاحظتو اللمة نتاع رمضان هذا العام عدات بدون استضافات للاعضاء كيما جرات العادة ( سهرة مع ضيف ) وأنا تعرفوا كلاني ڨلبي على هذي النقطة وبما أنو ماشاء الله هناك تواجد لاباس بيه واش رايكم ننصب فيها خيمة الله الله ونربط معزة في الدخلة للاستضافات فيما تبقى من الشهر الكريم كاشما نلحقو بشوية حسنات؟نديروها كل نهارين ونبدى نبعث في الانفيتاسيو من الان ولا راكم عيانين ؟منطرقوش للخصوصيات فقط ڨصرة وضحكة وحكايات وتحلية من عند البنات الشاطرات.نديرو تصويت بموافق/ة ---- مانيش موافق/ةهز معزتك وأخطينا.المهم.نوجدها ولا نرجعها لمواليها ؟