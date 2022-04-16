قلعة الحب 24

ان الوقاحة التي خاطب بها ابليس ربه؛ رفضه الامتثال لأمره، وتوعده بالوقوف في طريق عباده...ومع ذلك استمر الله في الحوار معه وأمهله لينظر ماذا سيفعل .

و في الحياة الدنيا تمر بالآباء والأمهات لحظات يواجهون فيها وقاحة وسوء ادب الابناء،فيشعرون بالضعف وربما بالانهيار ويقولون في انفسهم: ليتنا لنا بعض من صبر، وقدرة وعفو ربنا الله يجيب جهد العقل

مخ الهدرة: اللله يسمحلنا من والديتا ويعطي كل زوج أو زوجة نعمة الذرية.