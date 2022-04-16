قلعة الحب 24

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,272
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
ان الوقاحة التي خاطب بها ابليس ربه؛ رفضه الامتثال لأمره، وتوعده بالوقوف في طريق عباده...ومع ذلك استمر الله في الحوار معه وأمهله لينظر ماذا سيفعل.
و في الحياة الدنيا تمر بالآباء والأمهات لحظات يواجهون فيها وقاحة وسوء ادب الابناء،فيشعرون بالضعف وربما بالانهيار ويقولون في انفسهم: ليتنا لنا بعض من صبر، وقدرة وعفو ربنا الله يجيب جهد العقل
مخ الهدرة: اللله يسمحلنا من والديتا ويعطي كل زوج أو زوجة نعمة الذرية.
 
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