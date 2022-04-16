قلعة الحب 24

سعد606
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ان الوقاحة التي خاطب بها ابليس ربه؛ رفضه الامتثال لأمره، وتوعده بالوقوف في طريق عباده...ومع ذلك استمر الله في الحوار معه وأمهله لينظر ماذا سيفعل.
و في الحياة الدنيا تمر بالآباء والأمهات لحظات يواجهون فيها وقاحة وسوء ادب الابناء،فيشعرون بالضعف وربما بالانهيار ويقولون في انفسهم: ليتنا لنا بعض من صبر، وقدرة وعفو ربنا الله يجيب جهد العقل
مخ الهدرة: اللله يسمحلنا من والديتا ويعطي كل زوج أو زوجة نعمة الذرية.
و في الحياة الدنيا تمر بالآباء والأمهات لحظات يواجهون فيها وقاحة وسوء ادب الابناء،فيشعرون بالضعف وربما بالانهيار ويقولون في انفسهم: ليتنا لنا بعض من صبر، وقدرة وعفو ربنا الله يجيب جهد العقل
مخ الهدرة: اللله يسمحلنا من والديتا ويعطي كل زوج أو زوجة نعمة الذرية.