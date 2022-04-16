من العادات القديمه جدا فلكلور سائد حتى يومنا هذا حيث يوم 15 رمضان يخرج اطفال الحي صبيان وبنات ويقرقعوا بصوت عالي وبلحن موحد ( قرقيعان قرقيعان بين قصير ورمضان عطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم ) (( وقيصّر هنا شهر شعبان )) فتقوم نساء الحي بفتح الابواب وكل البيوت تحسب حساب قرقيعان وتتجهز له فيدخلوا الاولاد حاملين خرائطهم وكل بيت يضعوا فيها من الحلويات والمكسرات وكل بيت يحاول ان تكون حلوياته مميزه ويدور الاولاد كل بيوت الفريج ويعود كل منهم لاهله محملا بالحلويات والمكسرات هذه العاده لازالت قائمه عندنا حتى اليوم وهذه صورة ابني مستعدا القرقيعان اردت ان اطلعكم عليها

قولوا ماشاء الله وادعوا له بالصلاح الله يجزاكم خير ..