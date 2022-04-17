سلامة اللسان

فنبتعد عن كل غيبة وعن كل نميمة، قيل للشافعي فلان يذكرك بسوء فقال له : ان صدقت فأنت نمام وإن كذبت فأنت فاسق .. في رمضان يقبل الناس على تلاوة القرآن وختمه ولكن لتكن تلاوته سلسة وختمته عليك يسيرة فابدأ في وضع برنامج لذلك وقسم الختمة على أوقاتك، وإن كانت عادتك أن تتلو جزءا يوميا فلتجعلها جزئين أو ثلاثا بل حاول أن تجعل لك في كل عشرة أيام منه ختمة والفطن من خصص له وقتاً لا يتركه ابدا، لا أن تجعل القرآن لوقت فراغك فقط وتقدم عليه المسلسلات وغيرها والإنترنت