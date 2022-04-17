سلامة اللسان

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,274
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
فنبتعد عن كل غيبة وعن كل نميمة، قيل للشافعي فلان يذكرك بسوء فقال له : ان صدقت فأنت نمام وإن كذبت فأنت فاسق.. في رمضان يقبل الناس على تلاوة القرآن وختمه ولكن لتكن تلاوته سلسة وختمته عليك يسيرة فابدأ في وضع برنامج لذلك وقسم الختمة على أوقاتك، وإن كانت عادتك أن تتلو جزءا يوميا فلتجعلها جزئين أو ثلاثا بل حاول أن تجعل لك في كل عشرة أيام منه ختمة والفطن من خصص له وقتاً لا يتركه ابدا، لا أن تجعل القرآن لوقت فراغك فقط وتقدم عليه المسلسلات وغيرها والإنترنت
 
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