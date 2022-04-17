الناجي الوحيد من حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية

حاتم خليفة
:: عضو مُتميز ::
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الناجي الوحيد من حادثة الطائرة الأوكرانية
هو @فريد أبوفيصل قبل السفر قال لزوجته:''' أنا ذاهب لأوكرانيا باه نحارب هناك و أني مسافر على شركة الطيران الأوكرانية إختاري الهدية التي سأهديها لك بعد السفر... فقالت له: "سلامتك يا فريد هي هديتي من رب السماء... أنا لا أريد شيئا غير عودتك سالما مظفرا بإذن الله""
طارت الطائرة و أصيبت بصاروخ sam7 روسي ومات كل من في الطائرة إلا فريد بقي نائما في بيت زوجته الثانية بعد أن كذب على الزوجة الأولى صاحبة الدعاء المستجاب والآن لايدري السي فريد ماذا سيفعل و زوجته و أهله نظموا عزاءه وجاءهم الناس ولا يدري كيف يرجع إلى بيته.
السي فريد بحاجة إلى مساعدتكم وشكرا.
هو @فريد أبوفيصل قبل السفر قال لزوجته:''' أنا ذاهب لأوكرانيا باه نحارب هناك و أني مسافر على شركة الطيران الأوكرانية إختاري الهدية التي سأهديها لك بعد السفر... فقالت له: "سلامتك يا فريد هي هديتي من رب السماء... أنا لا أريد شيئا غير عودتك سالما مظفرا بإذن الله""
طارت الطائرة و أصيبت بصاروخ sam7 روسي ومات كل من في الطائرة إلا فريد بقي نائما في بيت زوجته الثانية بعد أن كذب على الزوجة الأولى صاحبة الدعاء المستجاب والآن لايدري السي فريد ماذا سيفعل و زوجته و أهله نظموا عزاءه وجاءهم الناس ولا يدري كيف يرجع إلى بيته.
السي فريد بحاجة إلى مساعدتكم وشكرا.