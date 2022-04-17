جميع فتاوى رمضان الحلقة السابعة

س 51 / متى يفطر المسافر بالطائرة قبل المغرب ؟



إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا ً قيل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائما ً



حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم



(( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ))



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه 944

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



س 52 / ماحكم الصوم في السفر ؟



يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا ً أو راكبا ً وسواء



كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعبا لايتحمل معه الصوم



أو لم يتعب , اعتراه جوع وعطش أو لم يصبه شيئ من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر



سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب ,



ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش , وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون



معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض



لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو عورة مسلك



أو بعد شقة وتتابع سير مثلا ً عن أنس : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم



في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل



فقال عليه الصلاة والسلام (( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ))



وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه



قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام , قال : فنزلنا منزلا ً



فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ))



فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر , ثم نزلنا منزلا ً أخر فقال :



(( إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطوروا )) وكانت عزيمة , فأفطرنا ,



ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر , رواه مسلم



وكما عن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر



فرأى رجلا ً قد اجتمع الناس عليه , وقد ظلل عليه فقال : (( ماله )) قالوا : رجل صائم



فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس البر أن تصوموا في السفر )) رواه مسلم





الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه 977

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ





س 53 / ماحكم المفطر المسافر اذا مر ببلد ومكث فيها هل يصوم ؟



إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل



أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه



ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه 977

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



س 54 / ماحكم الأسترجاع في نهار رمضان ؟



لايجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال يده في فمه



أو جعلها تحت بطنه أو شم شيئ مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام ونحوه



حتى يخرج فمتى فعل الصائم شيئا ً من ذلك فخرج منه القيئ لزمه قضاء ذلك اليوم



إن كان فرضا ً وخطاء انك تستدعي القيئ عمدا ً لكي يتعمد الأكل بعد ذلك



فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمدا ً لايجوز ..



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظة الله )) في كتاب المسلمون صفحة 54

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



س 55 / ماحكم الحامل إذا أفطرت في نهار رمضان ؟





إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط



شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه



قال الله تعالى : (( ومن كان مريضا ً أو على سفر ٍ فعدة من أيام أخــر )) سورة البقرة الأية 185



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوه صفحه 805

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



س 56 / ماحكم الذي يصوم ولا يصلي ؟





الصحيح أن تارك الصلاة عمدا ً يكفر بذلك كفرا ً أكبر ,



كذلك لا يصح صومه ولا بقية عبادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل



(( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون )) سورة الأنعام أية 88



ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم



(( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )) أخرجه مسلم في صحيحه



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب فضائل رمضان صفحة 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ



س 57 / ماحكم من يصوم ويصلي في رمضان فقط ؟





الصلاة ركن من أركان الإسلام , وهي أكد الأركان بعد الشهادتين ,وهي من فروض الأعيان ,



ومن تركها جاحدا ً لوجوبها أو تركها تهاونا ً وكسلا ً فقد كفر ,



أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله , فبئس القوم الذين



لا يعرفون الله إلا في رمضان , فلا يصح لهم مع تركهم الصلاة في غير رمضان .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب فضائل رمضان صفحة 14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ





س 58 / ماحكم من يشرب الخمر في ليالي رمضان ؟



شرب الخمر من أكبر الكبائر , لقول الله تعالى :



(( يأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان



فأجتنبوه لعلكم تفلحون ( ) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر



ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) .



فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان وإن كان شربها في رمضان أشد تحريما ً فعلى



شاربها أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها ويأسف على مافرط من جريمة شربها ويندم على ذلك ,



ويعزم على ألا يعود إليها في رمضان ولا في غيرة .



أما صيام من شربها ليلا ً فهو صحيح مجزئ مادام قد أمسك عن الطعام والشرب وسائر المفطرات



من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم الله .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب فضائل رمضان صفحة 785



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ



س 59 / ماحكم الكلام الخبيث في نهار رمضان ؟



إذا قرأنا قول الله عز وجل (( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام



كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) سورة البقرة أية 183



عرفنا ماهي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى



والتقوى هي ترك المحارم وهي عند الإطلاق تشمل كل المأمور به وترك المحظور



وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل



فليس لله حاجه أن يدع طعامه وشرابه )) .



وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال فلا يغتاب الناس



ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبع بيعا ً محرما ً ويجتنب جميع المحرمات وإذا فعل الإنسان ذلك



في شهر كامل فإن نفسة تستقيم بقية العام .



ولكن من المؤسف أن كثيرا ً من الصائمين لا يفرقون بين صومهم وفطرهم فهم على العادة



التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره .



ولاتشعر أن عليه وقار الصوم , وهذه الأفعال لاتبطل الصوم ولكن تنقص من أجره



وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) ... في كتاب المسلمون صفحه 33



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ