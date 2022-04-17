صورة لفتاة في المسجد الحرام تخطف الأنظار

ناصر dz

ناصر dz

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صورة لفتاة في المسجد الحرام تخطف الأنظار.. وصاحبتها تكشف سرها​

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حصدت صورة التقطت من المسجد الحرام لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة، آلاف الإعجابات لجمالها وتناقلتها عشرات الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت خلال الأيام الماضية.

وبدت في الصورة فتاة تتفيأ ظل رجل، قيل إنه زوجها، لتعود وتوضح السيدة أنه شقيقها.
فعقب الضجة التي أثارتها تلك الصورة الملفتة، خرجت الفتاة صاحبتها، وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة الأميركية، عن صمتها لتوضح أنها كانت في رحلة قصيرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حسب "العربية نت".
 
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