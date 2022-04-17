شيئ ما مختلف !

لا تقُل لي اصبر ما لم تُبتلَ مثلي، لا تقُل لي اغفر ما لم تُؤذَ مثلي، لا تقُل لي انسَ ما لم تتعلق مثلي.

إن أردت لي الخير فعلًا.. ادع لي ولا تُخبرني؛ فليس لكُل مُصابٍ عزاء، وليس كُل من يُهوِّن يقدر، ولا يشعر بالنار إلا مَن اكتوى بها...

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