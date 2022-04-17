شيئ ما مختلف !

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,617
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
سلام طيب من الله عليكم
احبتي رحبوا بي ها هنا
فقد وطئت مرارا وتكرارا علني اكون بينكم
وها انا اخيرا

هنا ستكون مساحتي الخاصة
هنا ركني المتواضع
هنا كل شيئ يجول بخاطري بشكل مختلف

عليكم ان تراقبوا لا اكثر
بوح قلمي الفقير
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
6,617
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
لا تقُل لي اصبر ما لم تُبتلَ مثلي، لا تقُل لي اغفر ما لم تُؤذَ مثلي، لا تقُل لي انسَ ما لم تتعلق مثلي.
إن أردت لي الخير فعلًا.. ادع لي ولا تُخبرني؛ فليس لكُل مُصابٍ عزاء، وليس كُل من يُهوِّن يقدر، ولا يشعر بالنار إلا مَن اكتوى بها...
 
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