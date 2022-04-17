شيئ ما مختلف !

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 6,617
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
سلام طيب من الله عليكم
احبتي رحبوا بي ها هنا
فقد وطئت مرارا وتكرارا علني اكون بينكم
وها انا اخيرا
هنا ستكون مساحتي الخاصة
هنا ركني المتواضع
هنا كل شيئ يجول بخاطري بشكل مختلف
عليكم ان تراقبوا لا اكثر
بوح قلمي الفقير
احبتي رحبوا بي ها هنا
فقد وطئت مرارا وتكرارا علني اكون بينكم
وها انا اخيرا
هنا ستكون مساحتي الخاصة
هنا ركني المتواضع
هنا كل شيئ يجول بخاطري بشكل مختلف
عليكم ان تراقبوا لا اكثر
بوح قلمي الفقير