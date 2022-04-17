يا رافع السماء!

ياربي ..



يا من له تعلو الوجوه وتخشعُ

و لأمره كل الخــلائق تخضعُ



أحنو إليك بجبهةٍ لم أحنِها

إلا لوجهك سـاجدًا أتضرعُ



وإليك أبسط كفَّ ذلٍ لم تكن

يوما لغير سؤال فضلك تُرفع



كم بِتُّ ليلي كله متثاقلا ً ..!

وذوي التقى حولي قيامًا رُكّع



كم زينت لي النفس سوءَ فعالها

فأطعتها ضعفـاً ، وبئـس الطيِّعُ



كم أقرأ الآياتِ ، لو نزلت على

شـمّ الجبال ، رأيتها تتصدع ُ



مالي أردد وعدها و وعيدها..

ما رقّ قلبي أو جرى لي مدمعُ



ياربي … عبدك عـند بابك واقف

يدعوك دعوة من يخاف ويطمعُ



إن لم أقفْ بالباب راجي رحمةٍ

فلأيِّ بابٍ غير بابكَ أقرعُ ..!. ​