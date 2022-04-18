مشاركتي في مسابقة موقف طريف

هذا الموقف كان معي اليوم صباحا



بعد وجبة السحور انتظرت الى غاية طلوع الشمس

لكي آخذ غفوة خفيفة قبل الذهاب الى العمل



لكن ها الغفوة كانت حوالي ثلاث ساعات

استقضت بعدها مثل خاطييها على طول

راسي حسيته يوزن طن



المهم

شفت حذائي اعزكم الله محتاج تلميعة او تسيريجة

حذائي أسود

أخذت اللماع او السيراج و بديت خبط عطيه خبط عطيه

و كنت حاس انه الامر مو طبيعي كأنه اللماع آخذ لون آخر

قلت ما علينا ممكن اللماع قديم او ما شابه

اخذت ملابسي و جواربي و ستيكيت روحي كيما يلزم الحال



لما وصلت عتبة البيت

بديت اركز على الحذااء فإذا به لونه عجيب و غريب

و بعد التفحص و اخذ عينات هههههه



لقيت اني لمعته باللون البني و هو سيراج بنتي هبة ههههههه

يعني بدل ألمعه بالاسود لمعته بالبني ههههههه



لقيت احسن حل اني آخذ الحذاء الرياضي و نهني روحي ههههههههه

بدون ما احكي على ثرثرة ام اسلام على العملة هههههههه​