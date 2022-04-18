مشاركتي في مسابقة موقف طريف

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,387
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
هذا الموقف كان معي اليوم صباحا

بعد وجبة السحور انتظرت الى غاية طلوع الشمس
لكي آخذ غفوة خفيفة قبل الذهاب الى العمل

لكن ها الغفوة كانت حوالي ثلاث ساعات
استقضت بعدها مثل خاطييها على طول
راسي حسيته يوزن طن

المهم
شفت حذائي اعزكم الله محتاج تلميعة او تسيريجة
حذائي أسود
أخذت اللماع او السيراج و بديت خبط عطيه خبط عطيه
و كنت حاس انه الامر مو طبيعي كأنه اللماع آخذ لون آخر
قلت ما علينا ممكن اللماع قديم او ما شابه
اخذت ملابسي و جواربي و ستيكيت روحي كيما يلزم الحال

لما وصلت عتبة البيت
بديت اركز على الحذااء فإذا به لونه عجيب و غريب
و بعد التفحص و اخذ عينات هههههه

لقيت اني لمعته باللون البني و هو سيراج بنتي هبة ههههههه
يعني بدل ألمعه بالاسود لمعته بالبني ههههههه

لقيت احسن حل اني آخذ الحذاء الرياضي و نهني روحي ههههههههه
بدون ما احكي على ثرثرة ام اسلام على العملة هههههههه
 
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