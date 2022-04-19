الجلسة التي حيّرت كل خائن

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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1 أوت 2008
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والله اني بقيت دقائق عديدة وأنا أتأمل هذا الجبل الشامخ الصخرة الصامدة الشجرة المتجذرة بعمق الحقيقة الصريحة الواقع الملازم النظرة المطمئنة لكل مؤمن المرعبة لكل جبان معتدلا في جلسته مرتاحا في استراحته لا يأبه لمجالس العالم واجتماعات العملاء والمنبطحين غير عابئ بالمخططات والمؤامرات في كل لحظة وحين غير مكترث بالتصريحات والتنديدات والتطبيعات.
فقط إنه ابن الأرض صاحبها ووريثها وهنا جلس أبي وها أنا جالس .
سبحان الله على قلوب لا تلين لغاصب.
ربط الله على قلوبكم وأيدكم بنصر قريب على أنجس الاقوام.

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