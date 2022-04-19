متأخرة جدًا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير خلقه....كيف حالكم اهل اللمة الكرام.صحا فطوركم..رمضان كريم وتقبل الله صيامنا وقيامنا ...هي متاخرة جدا ولكن والله ظروفي لا تسمح ...اشتقت لكم كثيرا واشتقت لنشر مواضيعي هنا والتمتع بردودكم الجميلة....اتمنى انكم كلكم بخير وادعو لي ان ييسر الله ولادتي وارى ابني بخير والله لا يحرمهم لاي واحد فالدنيا يارب العالمين...صحا سحوركم وانتظر ردودكم