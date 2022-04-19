متأخرة جدًا

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
312
النقاط
21
العمر
23
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير خلقه....كيف حالكم اهل اللمة الكرام.صحا فطوركم..رمضان كريم وتقبل الله صيامنا وقيامنا ...هي متاخرة جدا ولكن والله ظروفي لا تسمح ...اشتقت لكم كثيرا واشتقت لنشر مواضيعي هنا والتمتع بردودكم الجميلة....اتمنى انكم كلكم بخير وادعو لي ان ييسر الله ولادتي وارى ابني بخير والله لا يحرمهم لاي واحد فالدنيا يارب العالمين...صحا سحوركم وانتظر ردودكم 🤗🤗
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,758
النقاط
511
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله
ربي يوفقك وربي يحفظك وربي يسهلها وبالسلامة عليك انشاء الله
و كي هالساعة تشوفي ولدك قدامك وانتي سالمة فرحانة باذن الله
 
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