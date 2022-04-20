“ ما دام الغيب بِيد اللّه، فتوقعهُ جميلاً 🎨

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,365
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , حبيت نشاركم تصميم لصورة
ان شاء الله تعجبكم كنت ناوية نطرح عدة صور فقادم الايام ان شاء الله
الصور المستخدمة هنا
اللون البرتقالي سحر وجمال ✨ صور لتصميم
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
www.4algeria.com
طريقة تركيب الصور سهلة
وتقدروا تجربوها بدون صعوبات
اتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت