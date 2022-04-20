“ ما دام الغيب بِيد اللّه، فتوقعهُ جميلاً 🎨

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,365
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى


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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , حبيت نشاركم تصميم لصورة
ان شاء الله تعجبكم كنت ناوية نطرح عدة صور فقادم الايام ان شاء الله

1-1650415368282.jpg




الصور المستخدمة هنا

www.4algeria.com

اللون البرتقالي سحر وجمال ✨ صور لتصميم

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
www.4algeria.com www.4algeria.com

طريقة تركيب الصور سهلة
وتقدروا تجربوها بدون صعوبات



اتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت



 
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