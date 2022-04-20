استيقضت من النوم على ضوضاء طائرات الهيلوكبتر فنظرت من النافذه واذا سيارات البوليس تجوب حديقة الهايد بارك والعالم متجمهرة والحديقة تغص بالناس واغلبهم من الافارقه فقلت في نفسي انه يوم من ايام مظاهراتهم فقد تعودنا على كثرة المظاهرات في لندن ، تناولت فطوري ثم ذهبت لمجمع الهاردز لشراء هديه لتقديمها البرفسور الذي يشرف على علاجي فاشتريت هديه من محلات شانيل الشهيره وجهزوها بعلبه ووضعوا عليها شرائط الشانيل ومضيت للمستشفى وعندما حان دوري بالدخول دخلت عليه ووجدت عنده ممرضه جديده من اخوتنا اللبنانيين وسألني عن الصحه واخبرته عن كل شي ثم قدمت له الهديه وفرح بها واخذنا صوره مع بعض وتحتلني على قسم الفحوصات ومكثت بالفحوصات حتى الخامسه مساء ثم طلبت تأجيل ما بقي ليوم آخر ووافقوا وخرجت وعندما مررت بالهايد بارك حيث سكني يطل على الحديقه رأيت أمم من الناس فذهبت استطلع الامر فضول ليس الا .. وشممت رائحه غريبه عجيبه فسألت ماهذه الرائحه وماهؤلاء الناس فجاءني الجواب صادما ( انه يوم الحشيش العالمي ) فتجمعوا من كل فج ليحششوا ورجال الامن تحرسهم وكلهم مساطيل ولاحول ولاقوة الا بالله

والله خرجت منهم خائفا ..

هذا هو الغرب وهذه حضارتهم التي ازعجونا بها وتلك ثقافتهم ..

اللهم لاتزيغ قلوبنا وعقولنا …