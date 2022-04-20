جميع فتاوى رمضان الحلقة الثامنة

س 60 / العامل هل يجوز له الافطار في نهار رمضان ؟



لايجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا ً لكن إن لحق به مشقة عظيمة



اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس



ثم يقضى ذلك اليوم الذي أفطره



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحة 822

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س 61 / ماحكم من يفطر من أجل الأمتحانات ؟



عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب وحقيقة التوبة



يمحو الله بها الخطايا الإقلاع من الذنب وتركه نعظيما ً لله سبحانه وخوفا ً من عقابه



والندم على مامضى منه والعزم الصادق أن لا يعود إليه , وإن كانت المعصية ظلما ً للعباد



فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم . قال الله تعالى :



(( وتوبوا إلى الله جميعا ً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )) سورة النور أيه 31



وقال سبحانه : (( يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ً )) سورة التحريم أية 8



وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( التوبة تجب ماقبلها )) .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة 968

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س 62 / ماحكم من ترك الصوم في رمضان من غير عذر ؟





صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلف عمدا ً للصيام من أعظم الكبائر



وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال



الصالحة من النوافل وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك



وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحة 805

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س 63 / ماحكم من شفى من مريض طويل هل يقضي مافاته من صوم ؟





إذا كان ترك الصوم لعدم القدرة عليه وجب القضاء ما أفطره من رمضان في السنوات الماضية



عند قدرتة على ذلك . قال الله تعالى : (( ومن كان مريضا ً أو على سفر ٍ فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر



ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون )) سورة البفرة أية 185



وإن كان مرضه وعجزه عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ً



نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يأكله أهله في بيوتهم كالشيخ الكبير والعجوز اللذين



يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة وليس عليك قضاء .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب البحوث العلمية للإفتاء صفحة 44



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س 64 / ماحكم من أخر قضاء رمضان إلى رمضان القادم ؟





إذا كان لعذر كأن يكون مريضا ً أحد عشر شهرا ً وهو على فراشه ولم يستطع أن يصوم هذه المدة



فليس عليه إلا القضاء , وأما إذا كان تفريطا ً منه وإهمالا ً وهو قادر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين



عن كل يوم كفارة عن التفريط .



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظة الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 60

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س 65 / ماحكم من مات وعليه قضاء ؟ هل يصام عنه ؟



إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان ولم يقضها حتى مات فإن كان تركها تهاونا ً



وتفريطا ً فإنه يصام عنه أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه .



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظة الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 124



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س 66 / ماحكم من مات وعليه أيام من الصيام منذورة فهل يصام عنه ؟



ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر , أما الفرض فإنه لا يقضي عن الميت ولكن يتصدق من تركته



عن كل يوم نصف صاع . واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث : (( لايصلى أحد عن أحد ولا يصوم



أحد عن أحد )) .



وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لافرق بين النذر والفرض , فكلاهما يقضي عن الميت لحديث عائشة رضي الله عنها



قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) .



أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء , فإن الحي لايجوز له أن يوكل غيره



في العبادات إلا في بعض الحالات .



فالقول الصحيح إن شاء الله : أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر .



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظة الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 124

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س 67 /ماحكم من فاته صيام بعض الايام وذلك بعذر ؟ هل يصومها متتابعة أم يجوز له أن يفرقها ؟





الصحيح أنه يجوز قضاؤها متفرقة لأن الأية ليس فيها نص على التتابع بل إن الله جل وعلا



أطلق فيها فدل على أنه يجوز أن يقضيها متفرقة .



ولكن الأفضل أن يقضيها متوالة لأن ذلك حكاية الأداء , فإن الأيام التي أفطرها متوالة فيقضيها متوالة .



الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظة الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 125

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س 68 / ماحكم من مات والدة وعليه أيام أوصاها بها هل يصومها ؟



إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يلزمك أن تصوم عنه ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها



لعموم قوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها )) سورة البقرة أية 286 .



وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب البحوث العلمية للإفتاء صفحة 45

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س 69 / ماحكم من عليه بعض الأيام من رمضان قبل ثمان سنوات ؟



من أفطر بسبب مرض ومضى عليك ثمان سنوات وأنت لم تصمها فإن فطرك مشروع ويجب عليك القضاء



ولايجزئك أن تتصدق إلا إذا تقرر عجزك عنها عجزا ً دائما ً فتكون بمنزلة الكبير الذي لا يستطيع الصيام



ومما يحسن تنبيهك عليه إن كان قد حصل لك الشفاء قبل رمضان أخر لم يجز لك تأخير القضاء من غير عذر ,



ومن أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان أخر حرم عليه وحينئذ فعليك مع القضاء إطعام مسكين



لكل يوم ما يجزئ في كفارة , رواه سعيد بإسناد حسن عن عباس والدار قطني بإسناد صحيح



عن أبي هريرة , ومقدار الإطعام هو مد من البر عن كل يوم يعطى المساكين



وإن كان التأخير لعذر فليس فيه إلا القضاء .



الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب البحوث العلمية للإفتاء صفحة 46



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