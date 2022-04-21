سعد606
:: عضو مُتميز ::
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من الآن عود لسانك أن يكون رطبا بذكر الله فلا تفتر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل فما أيسرها من عبادة وما أكبر أجرها عند الله.
فرتب مواعيدك وما ترتبط به من أمور، وحاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس أمام التلفاز والانترنت لغير ضرورة، ونظم وقتك لرمضان بعيداً عن مواعيد المسلسلات والبرامج والمسابقات..
فرتب مواعيدك وما ترتبط به من أمور، وحاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس أمام التلفاز والانترنت لغير ضرورة، ونظم وقتك لرمضان بعيداً عن مواعيد المسلسلات والبرامج والمسابقات..