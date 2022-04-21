من الآن عود لسانك أن يكون رطبا بذكر الله فلا تفتر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل فما أيسرها من عبادة وما أكبر أجرها عند الله .

فرتب مواعيدك وما ترتبط به من أمور، وحاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس أمام التلفاز والانترنت لغير ضرورة، ونظم وقتك لرمضان بعيداً عن مواعيد المسلسلات والبرامج والمسابقات ..