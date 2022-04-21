الأذكار

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,315
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من الآن عود لسانك أن يكون رطبا بذكر الله فلا تفتر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل فما أيسرها من عبادة وما أكبر أجرها عند الله.
فرتب مواعيدك وما ترتبط به من أمور، وحاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس أمام التلفاز والانترنت لغير ضرورة، ونظم وقتك لرمضان بعيداً عن مواعيد المسلسلات والبرامج والمسابقات..
 
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