الحقوق والعقوق

صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
35
النقاط
503
العمر
20
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق إبنه فأرسل
عمر رضي اللن عنه في طلب الإبن .
فلما حضر بين يديه قال له :
لماذا عققت أباك أما علمت أن لأبيك عليك حقا يجب أن تؤديه
إليه .
فقال الإبن : أوليس لي حقوق عند أبي يا أمير المؤمنين !
فقال عمر : بلى ، لك حق أن يختار لك أما لا تُعير بها وأن
يسميك إسما حسنا وأن يؤدبك ويربيك وينفق عليك حتى
يشتد
فقال الإبن : إن أبي أنجب كل إخوتي من حرائر إلا أنا فإنه
أنجبني من أمة وكانوا يعيروني بها على مسامعه وأنا صغير .
وقد أسماني " ُجعلا " ُ والجعل هي الخنفسة التي تجمع روث
الحيوانات أكرمكم الله .
وإنه من حداثة سني ما أرسلني لحلقة علم ولا دلني على حلال
ولا حرام إنما كنت أرعى إبلا له .
فنظر عمر إلى الأب وقال له :لقد عققته قبل أن يعقك
الدرس الأول :
ثمرة أعمالك الصالحة ستجنيها ولو بعد حين فعامل كما تحب
أن تعامل غدا .
الدرس الثاني :
" كل راع مسؤول عن رعيته "
ستحاسب على تربية أبنائك فإختر في أي صحيفة تريدها أن
تكتب .
الدرس الثالث :
قال تعالى :{ وكان أبوهما صالحا }
صلاحك سيستمر حتى بعد وفاتك .
 
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