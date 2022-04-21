الحقوق والعقوق

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق إبنه فأرسل

عمر رضي اللن عنه في طلب الإبن .

فلما حضر بين يديه قال له :

لماذا عققت أباك أما علمت أن لأبيك عليك حقا يجب أن تؤديه

إليه .

فقال الإبن : أوليس لي حقوق عند أبي يا أمير المؤمنين !

فقال عمر : بلى ، لك حق أن يختار لك أما لا تُعير بها وأن

يسميك إسما حسنا وأن يؤدبك ويربيك وينفق عليك حتى

يشتد

فقال الإبن : إن أبي أنجب كل إخوتي من حرائر إلا أنا فإنه

أنجبني من أمة وكانوا يعيروني بها على مسامعه وأنا صغير .

وقد أسماني " ُجعلا " ُ والجعل هي الخنفسة التي تجمع روث

الحيوانات أكرمكم الله .

وإنه من حداثة سني ما أرسلني لحلقة علم ولا دلني على حلال

ولا حرام إنما كنت أرعى إبلا له .

فنظر عمر إلى الأب وقال له :لقد عققته قبل أن يعقك

الدرس الأول :

ثمرة أعمالك الصالحة ستجنيها ولو بعد حين فعامل كما تحب

أن تعامل غدا .

الدرس الثاني :

" كل راع مسؤول عن رعيته "

ستحاسب على تربية أبنائك فإختر في أي صحيفة تريدها أن

تكتب .

الدرس الثالث :

قال تعالى :{ وكان أبوهما صالحا }

صلاحك سيستمر حتى بعد وفاتك .