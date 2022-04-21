الحقوق والعقوق

صاحبة الأثر
:: عضو منتسِب ::
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جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق إبنه فأرسل
عمر رضي اللن عنه في طلب الإبن .
فلما حضر بين يديه قال له :
لماذا عققت أباك أما علمت أن لأبيك عليك حقا يجب أن تؤديه
إليه .
فقال الإبن : أوليس لي حقوق عند أبي يا أمير المؤمنين !
فقال عمر : بلى ، لك حق أن يختار لك أما لا تُعير بها وأن
يسميك إسما حسنا وأن يؤدبك ويربيك وينفق عليك حتى
يشتد
فقال الإبن : إن أبي أنجب كل إخوتي من حرائر إلا أنا فإنه
أنجبني من أمة وكانوا يعيروني بها على مسامعه وأنا صغير .
وقد أسماني " ُجعلا " ُ والجعل هي الخنفسة التي تجمع روث
الحيوانات أكرمكم الله .
وإنه من حداثة سني ما أرسلني لحلقة علم ولا دلني على حلال
ولا حرام إنما كنت أرعى إبلا له .
فنظر عمر إلى الأب وقال له :لقد عققته قبل أن يعقك
الدرس الأول :
ثمرة أعمالك الصالحة ستجنيها ولو بعد حين فعامل كما تحب
أن تعامل غدا .
الدرس الثاني :
" كل راع مسؤول عن رعيته "
ستحاسب على تربية أبنائك فإختر في أي صحيفة تريدها أن
تكتب .
الدرس الثالث :
قال تعالى :{ وكان أبوهما صالحا }
صلاحك سيستمر حتى بعد وفاتك .
عمر رضي اللن عنه في طلب الإبن .
فلما حضر بين يديه قال له :
لماذا عققت أباك أما علمت أن لأبيك عليك حقا يجب أن تؤديه
إليه .
فقال الإبن : أوليس لي حقوق عند أبي يا أمير المؤمنين !
فقال عمر : بلى ، لك حق أن يختار لك أما لا تُعير بها وأن
يسميك إسما حسنا وأن يؤدبك ويربيك وينفق عليك حتى
يشتد
فقال الإبن : إن أبي أنجب كل إخوتي من حرائر إلا أنا فإنه
أنجبني من أمة وكانوا يعيروني بها على مسامعه وأنا صغير .
وقد أسماني " ُجعلا " ُ والجعل هي الخنفسة التي تجمع روث
الحيوانات أكرمكم الله .
وإنه من حداثة سني ما أرسلني لحلقة علم ولا دلني على حلال
ولا حرام إنما كنت أرعى إبلا له .
فنظر عمر إلى الأب وقال له :لقد عققته قبل أن يعقك
الدرس الأول :
ثمرة أعمالك الصالحة ستجنيها ولو بعد حين فعامل كما تحب
أن تعامل غدا .
الدرس الثاني :
" كل راع مسؤول عن رعيته "
ستحاسب على تربية أبنائك فإختر في أي صحيفة تريدها أن
تكتب .
الدرس الثالث :
قال تعالى :{ وكان أبوهما صالحا }
صلاحك سيستمر حتى بعد وفاتك .