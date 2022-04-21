وإن سألوك عن الزوجة الصالحة

صاحبة الأثر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 مارس 2022
- المشاركات
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- النقاط
- 503
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- تيارت
- الجنس
- أنثى
فقل هي السند ، هي الأمان ، هي الأمل
المسرة ، هي البلسم إن ضاق الصدر
والشفاء لروحك ان عظم الداء .
الزوجة الصالحة من تحفظك إذا غبت
وتسمعك إذا تحدثت
وتطيعك إذا أمرت
وتكرمك إذا حضرت
وتصبر على الجوع إذا افتقرت
من تصونك وتربي بناتك على الفضيلة .
لم يخطأ من قال أن هذا الزواج كالغرس فلينظر أحدنا أين يضع غرسه .
المسرة ، هي البلسم إن ضاق الصدر
والشفاء لروحك ان عظم الداء .
الزوجة الصالحة من تحفظك إذا غبت
وتسمعك إذا تحدثت
وتطيعك إذا أمرت
وتكرمك إذا حضرت
وتصبر على الجوع إذا افتقرت
من تصونك وتربي بناتك على الفضيلة .
لم يخطأ من قال أن هذا الزواج كالغرس فلينظر أحدنا أين يضع غرسه .