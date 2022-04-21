وإن سألوك عن الزوجة الصالحة

فقل هي السند ، هي الأمان ، هي الأمل

المسرة ، هي البلسم إن ضاق الصدر

والشفاء لروحك ان عظم الداء .

الزوجة الصالحة من تحفظك إذا غبت

وتسمعك إذا تحدثت

وتطيعك إذا أمرت

وتكرمك إذا حضرت

وتصبر على الجوع إذا افتقرت

من تصونك وتربي بناتك على الفضيلة .

لم يخطأ من قال أن هذا الزواج كالغرس فلينظر أحدنا أين يضع غرسه .