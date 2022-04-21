وإن سألوك عن الزوجة الصالحة

صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
35
النقاط
503
العمر
20
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
فقل هي السند ، هي الأمان ، هي الأمل
المسرة ، هي البلسم إن ضاق الصدر
والشفاء لروحك ان عظم الداء .
الزوجة الصالحة من تحفظك إذا غبت
وتسمعك إذا تحدثت
وتطيعك إذا أمرت
وتكرمك إذا حضرت
وتصبر على الجوع إذا افتقرت
من تصونك وتربي بناتك على الفضيلة .
لم يخطأ من قال أن هذا الزواج كالغرس فلينظر أحدنا أين يضع غرسه .
 

المرفقات

  • FB_IMG_16479394072489564.jpg
    FB_IMG_16479394072489564.jpg
    145.9 KB · المشاهدات: 0
  • FB_IMG_16479394448120107.jpg
    FB_IMG_16479394448120107.jpg
    219.3 KB · المشاهدات: 0
  • FB_IMG_16479394012231281.jpg
    FB_IMG_16479394012231281.jpg
    149.6 KB · المشاهدات: 0
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top