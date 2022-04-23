قبل عشر سنوات من الآن قصدت مدرسة قرآنية إبتغاء تعلمي للقرآن .. تحدثت مع المرشدة أخبرتني أنها لا تملك مكانا كافيا لتقبلني عندها ، طردتني بطريقة أبكتني كثيرا رغم صغري ، طريقة لم أنسها البتةأتتها طالبة غيري قبل أن أنصرف عنها أخبرتها أنها إبنة فلانة فقبلتها .. تصورو معي طفلة بعشر سنوات تحب القرآن تقابلها رغم رشدك بهاته البلاهة ..بعد خمس سنوات شاركت بمسابقة وكان المحكم بها نفس تلك الأستاذة أتدرون ماذا قالت .. قالت ليتكم تعطونني إياها ، تبسمت حينها لأنني تذكرت موقفا لو أخذت على حسب ما عاملتني به لما درست القرآن قطلكن حمدا لله بعد خمس سنوات أخرى أصبحت أنا مدرسة محبوبة لدى جوهراتي أتوخى حذري في كل شيء .. حتى بعد غضبي أبتسم وأخبرهم أن لا يأخذوا كلامي على محمل الجد .. وهكذا تعلمت أن أكون أما ومعلمة في الوقت ذاته .شكرا لك يا من لم تكوني يوما أستاذتي علمتني ما جهله البقيةبلغني أنك مريضة شفاك الله ورزقك الجنةدعواتكم لها