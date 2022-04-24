رواية كل شيء بقدر للكاتب إسلام باكلي

تبتدأ {يا غلام أني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فاستعن بالله وإعلم أن الأمة لو إجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام و جفت الصحف }

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

علمتني كبل شيء بقدر أن الأقدار بيد الله فما أصابنا لم يكن ليخطئنا ومن أخطأنا لم يكن ليصيينا .

علمتني أن الظلام لن يدوم وستضيء الأيام حتما فلا تبتئس

علمتني أن سلامة الدين خير من الدنيا وما فيها .

علمتني أن الأرزاق بيد الله وأن المنع هو في حد ذاته عطاء " غير أن رؤيتنا محدودة ولو علمنا ما خفي لحمدنا الله كثيرا "

الحمد لله