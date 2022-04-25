الشيخ سعيد الكملي

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
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قام الشيخ سعيد الكملي مؤخرا بزيارة الكويت واستقبل استقبالا باهرا يليق به واعطى هذا الاستقبال مؤشرات مهمه للمطالبين بالعلمانية من ان رجال الدين المعتدلين يحضوا بمكانة تفوق مكانتهم في نفوس الشعب بل ليس هناك مقارنة تذكر بينهم وبين رجال الدين المعتدلين الذين يتحدثون بالحق ولا شيء غير الحق ، فهذا الشيخ محبوب الى درجة كبيره بين اطياف الشعوب المسلمه لبساطة طرحه وسلاسة اسلوبه وجاذبية منطقه القاء عدة محاضرات ورحل لكنه لم يرحل من نفوس الناس لازالت الدواوين تتحدث عنه في مجالسهم ولازال الكثير يغردون بمزاياه الحسنه ، فهنيئا لهذا الشيخ هذه المنزله وهنيئا لأمة لااله الا الله به فكم كان يريح النفوس حينما يتحدث باسلوبه ومنطقه الجميل … الله يكثر امثاله ..
 
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