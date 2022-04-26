~ملحق02~ رسـَائِل حَـصْـرِيَّــة عَــبْــرَ اللَّـــمَّــة ~لن تصل أبدًا~

همس الوُرود
:: عضو شرفي::
- إنضم
- 29 ماي 2011
- المشاركات
- 15,477
- النقاط
- 1,576
- محل الإقامة
- جزر القمر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أقلب صفحات الماضي اذ بي أرى هذا الموضوع .. و جاءني الحنين لتلك الايام حيث كنا نحكي ونرسل رسائل مجهولة .. فاردت أن أعيد احياء هاته الفكرة .. أظن أنهم لم يقصرو في جعلها موجودة دائما ولكني كنت غائبة وحاليا لم يتجدد الموضوع فاسمحوا لي بتجديده
إخــوانــى واخــواتــى الاعــزاء
أعــضــاء ومــحــبــى وزوار
مــنـتـدى بــوح القــلـم الحــرّ
أسعد الله صباحكم / مساءكم
اهـــلاً وســـهـــلاً
~هـــي مســـاحـــة واســـــعـــة لإرســــال رســــائلــكم إلى أحبابكم و أصدقــائكم
رســـائل..اعتـذار..حنــنين.شــوق.. .اعتــراف....~
من كــتــابــة أقلامــكم الحصـــرية
محمّــلة بأحرف على نسمــات الابداع
وهي -طبعا - لن تصل أبَدًا..!!
* الرســائل تكون بقلمكم
*منع الدردشة و الشتم
*احترام الكلام المكتوب
*الموضوع للفضفضة برسائل لا تريدون لها الوصول ..
الموضوع الأصلي كان للأخت حكايا الورد ذكرها الله بالخير واظن ان الأخت السلطانة هي من حرصت طيل هاته السنوات على تجديده
أطلقوا العنان لأناملكم
كنت أقلب صفحات الماضي اذ بي أرى هذا الموضوع .. و جاءني الحنين لتلك الايام حيث كنا نحكي ونرسل رسائل مجهولة .. فاردت أن أعيد احياء هاته الفكرة .. أظن أنهم لم يقصرو في جعلها موجودة دائما ولكني كنت غائبة وحاليا لم يتجدد الموضوع فاسمحوا لي بتجديده
إخــوانــى واخــواتــى الاعــزاء
أعــضــاء ومــحــبــى وزوار
مــنـتـدى بــوح القــلـم الحــرّ
أسعد الله صباحكم / مساءكم
اهـــلاً وســـهـــلاً
~هـــي مســـاحـــة واســـــعـــة لإرســــال رســــائلــكم إلى أحبابكم و أصدقــائكم
رســـائل..اعتـذار..حنــنين.شــوق.. .اعتــراف....~
من كــتــابــة أقلامــكم الحصـــرية
محمّــلة بأحرف على نسمــات الابداع
وهي -طبعا - لن تصل أبَدًا..!!
* الرســائل تكون بقلمكم
*منع الدردشة و الشتم
*احترام الكلام المكتوب
*الموضوع للفضفضة برسائل لا تريدون لها الوصول ..
الموضوع الأصلي كان للأخت حكايا الورد ذكرها الله بالخير واظن ان الأخت السلطانة هي من حرصت طيل هاته السنوات على تجديده
أطلقوا العنان لأناملكم