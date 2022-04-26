مجرد راي11

سعد606
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إذا كان الله تعالى احترم انسانيتك، وتعامل معك برفق في مواطن ضعفك، وطوع الشرع ومختلف الواجبات التعبدية بما يناسب خصائص جسدك. فكيف بربك تسكتين على بشر ينتهك كرامتك.
اتحدث هنا عن الزوجات اللواتي يسكتن عن السلوك الجنسي المنحرف للزوج. والمحرم طبيا وشرعيا، أو اللواتي يُضهم حقوقهن المادية، و يعاملن بوحشية ضربا وجرحا.
الاكيد أن معظم الزوجات يتحملن الكثير من سلوكات الزوج، ويقلن: معليش نكبر بالي من اجل اسرتي وأولادي، وهذا كلام الفحلة بنت الاصل.
لكن ليس الى حد و مستوى الانتهاك والاذلال فلا سكوت مع ذلك ابد والا فُسِر ذلك قبولا و رضا( هي باغية..وتستاهل)
مخ الهدرة:كي تلحڨ للعظم، مكانش سكوت ومكانش قدر.
اتحدث هنا عن الزوجات اللواتي يسكتن عن السلوك الجنسي المنحرف للزوج. والمحرم طبيا وشرعيا، أو اللواتي يُضهم حقوقهن المادية، و يعاملن بوحشية ضربا وجرحا.
الاكيد أن معظم الزوجات يتحملن الكثير من سلوكات الزوج، ويقلن: معليش نكبر بالي من اجل اسرتي وأولادي، وهذا كلام الفحلة بنت الاصل.
لكن ليس الى حد و مستوى الانتهاك والاذلال فلا سكوت مع ذلك ابد والا فُسِر ذلك قبولا و رضا( هي باغية..وتستاهل)
مخ الهدرة:كي تلحڨ للعظم، مكانش سكوت ومكانش قدر.