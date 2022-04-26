مجرد راي11

إذا كان الله تعالى احترم انسانيتك، وتعامل معك برفق في مواطن ضعفك، وطوع الشرع ومختلف الواجبات التعبدية بما يناسب خصائص جسدك. فكيف بربك تسكتين على بشر ينتهك كرامتك .

اتحدث هنا عن الزوجات اللواتي يسكتن عن السلوك الجنسي المنحرف للزوج. والمحرم طبيا وشرعيا، أو اللواتي يُضهم حقوقهن المادية، و يعاملن بوحشية ضربا وجرحا.

الاكيد أن معظم الزوجات يتحملن الكثير من سلوكات الزوج، ويقلن: معليش نكبر بالي من اجل اسرتي وأولادي، وهذا كلام الفحلة بنت الاصل.

لكن ليس الى حد و مستوى الانتهاك والاذلال فلا سكوت مع ذلك ابد والا فُسِر ذلك قبولا و رضا( هي باغية..وتستاهل)

مخ الهدرة :كي تلحڨ للعظم، مكانش سكوت ومكانش قدر .