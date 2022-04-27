سهرة مع ضيفتين سكون الفجر و ڪبہريﮩأء أنﹻثى ( جزائرسطين )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,777
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الافاضل الاخوات الفضليات

وصلنا لنهاية مشوار سهرة مع ضيف على غير عادته مشوار طويل عشناه مع بعض طوال ايام رمضان الكريم مفعم بالحيوية والنشاط والمحبة والمودة والتقدير والاحترام بين اعضاء المنتدى الصامد والرائع قلصت وقت الاستضافة عمدا لنصل الى اكبر قدر من الاعضاء الفاعلين حاليا واخترت ما وفقني الله اليه تشكيلة خلابة متنوعة وباقة أزهار فواحة نتمنى لهم كل الخير .
الجهد الذي بذلته في حياكة المقدمات مرهق حقا لكن الحمد لله هذا من حبي لكم وواجبي نحوكم وتقديري لحضوركم.
من أحس اني تجاوزت الحدود معه فليغفرلي ومن شعر اني تناسيته او همشته فليعذر تقصيري ومن نسيت هديته فليسمحلي لعامل الوقت والتعب والكبر احيانا.

اخر ما نختم به زهرتين من ازهار اللمة من بين خيرة الاعضاء وتعمدت جمعهما مع بعض لان سهرة اليوم تربط بين بلدين عظيمين متقاربين ومرتبطين ارتباطا حير العالمين جزائرية وفلسطينية الاصل عراقية المولد شامية الحضن
انها سهرة عربية بامتياز فاستمتعوا بها.



باسم الله

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ااااه هاها هاااااا هاااااا هااا
طررن طرررن طرررن طررنطنطن
يللي بدو يتحدا هي الحاره مين قدا
في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا

عنا ناس زغرتية بالصبر بيتحلوا
بس العواينية رح ينهانوا وينذلوا

والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله
والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله

الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله


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بيت فجرية سكون الفجر
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فجرية
فجريااااا

-ايه ايه ابن عمي جاية جاية

حضرتي القهوة والسينية ولا مافي بن اليوم كمان عشان فنجان القهوة اللي بشتريها من الدكانة تشربيها وتصوريها بمواضيع كل يوم كل يوم فنجان قهوتي فنجان قهوتي انا راح اطء وراح أجيب اجلك ايييه فهمتي عليا.

-خلص خلص ابن عمي بطلت اصور فناجين راح اصور حلويات وتحليات واطباق و ورز ومحاشي بس لاتزعل.

خلاص بمناسبة الحلويات والمحاشي واللزي منو انتي وجارتك " كبرية " الدزيرية معزومين ععرس سهرة مع ضيف في باب اللمة... بأا الله يحفظلي اياك جهزيلي حالك المسا لوصلك .... واعمليلهم تشكيلة حلويات وفواكه طيبة من ايديك الطيبين بيستاهلو اهل حارتنا ولمتنا سندنا وعزوتنا وحاميين ظهرنا وكثريلهم الموز والبطاطا المحشية والبألاوة الشامية. يالله روحي من خلأتي هلا.



( بيت كبرية ) ڪبہريﮩأء أنﹻثى
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كبرية

كبرياااا

- واش واش بيك واش ادور عندي يخي حالة يخي حالة الواحد ميقدرش يرقد في هذا الحوش الشرشارة منا وانت منا.

صحيح يالي سمعتو بالحارة انك وجارتنا فجرية ام سكون معزومين عموضوع سهرة مع ضيف بحارة اللماوين

- ايييه صحيح يالي سمعتو يا غشيم انت واش دخلك في سوق النساء وفي سوق العرضات
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كبرية هديلي حالك الله يرضى عليك لاتزعلي هو بس خطر ببالي لو محتاجة مصروف او خضرة او خاصك شي من المونة .

- ايه الله يعطيك العمى خصني كل شيء جيبلي بطاطا طميش كورجات متكونش رقيقة بيدون زيت سميد سمن زيتون اخضر واكحل واحمر لحم مرحي دجاج ديول مارغرين سيمة بيضة سيما كحلة وماتنساش الخبز 50 باقيطا ... جيب جيب كلش اللي تلقاها بالمحل جيبها معاك
يالله روح خليني نكمل لاسيات نتاعي سينو تعقب نهار مسود . ومتشريش من محل أبو مرزوق اشري من محل أبو مشنوق.


الحارة:

خير يا بوشيواوا وين رايح بكير .

-قالولي في وليمة بحارة اللمة انت شو دخلك.

شو دخلني يا بياع الزريعة ؟ .. بأا خود خود يا واطي لابأا تعتب بالحارة مرة تاني
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الشيات الرخيس
معلم معلم شغيلك ابو شيواوا اخذ علقة جامدة من عقيد حارة اللماوين
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شو تحكي ... الله لا يوفأك والله لا يوفأو كلو من الطمع تبعكم مطعونين ... اليوم يومهم حارة اللمة .




يا شباب أولو الله
شكلين مابحكي

ثلاث اشكال ممكن فيها قول
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@الامين محمد
يا حسرااااه .... جماعة متقدروش توخرو العركة حتى لبعد الفطور و السهرة راني ميت بالجوع وكرشي تقوقو.
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سكون الفجر فجرية

ڪبہريﮩأء أنﹻثى كبرية

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على جالكم كبرت واتفجرت في الحارة
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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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