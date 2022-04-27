سهرة مع ضيفتين سكون الفجر و ڪبہريﮩأء أنﹻثى ( جزائرسطين )

بسم الله الرحمن الرحيم



الاخوة الافاضل الاخوات الفضليات



وصلنا لنهاية مشوار سهرة مع ضيف على غير عادته مشوار طويل عشناه مع بعض طوال ايام رمضان الكريم مفعم بالحيوية والنشاط والمحبة والمودة والتقدير والاحترام بين اعضاء المنتدى الصامد والرائع قلصت وقت الاستضافة عمدا لنصل الى اكبر قدر من الاعضاء الفاعلين حاليا واخترت ما وفقني الله اليه تشكيلة خلابة متنوعة وباقة أزهار فواحة نتمنى لهم كل الخير .

الجهد الذي بذلته في حياكة المقدمات مرهق حقا لكن الحمد لله هذا من حبي لكم وواجبي نحوكم وتقديري لحضوركم.

من أحس اني تجاوزت الحدود معه فليغفرلي ومن شعر اني تناسيته او همشته فليعذر تقصيري ومن نسيت هديته فليسمحلي لعامل الوقت والتعب والكبر احيانا.



اخر ما نختم به زهرتين من ازهار اللمة من بين خيرة الاعضاء وتعمدت جمعهما مع بعض لان سهرة اليوم تربط بين بلدين عظيمين متقاربين ومرتبطين ارتباطا حير العالمين جزائرية وفلسطينية الاصل عراقية المولد شامية الحضن

انها سهرة عربية بامتياز فاستمتعوا بها.



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باسم اللهااااه هاها هاااااا هاااااا هاااطررن طرررن طرررن طررنطنطنيللي بدو يتحدا هي الحاره مين قدافي مين بيحمي الدار بالحق يصون حداعنا ناس زغرتية بالصبر بيتحلوابس العواينية رح ينهانوا وينذلواوالخاين يا ويل ويلو يا ويلو من اللهوالخاين يا ويل ويلو يا ويلو من اللهالله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله اللهبيت فجرية سكون الفجر فجريةفجريااااا-ايه ايه ابن عمي جاية جايةحضرتي القهوة والسينية ولا مافي بن اليوم كمان عشان فنجان القهوة اللي بشتريها من الدكانة تشربيها وتصوريها بمواضيع كل يوم كل يوم فنجان قهوتي فنجان قهوتي انا راح اطء وراح أجيب اجلك ايييه فهمتي عليا.-خلص خلص ابن عمي بطلت اصور فناجين راح اصور حلويات وتحليات واطباق و ورز ومحاشي بس لاتزعل.خلاص بمناسبة الحلويات والمحاشي واللزي منو انتي وجارتك " كبرية " الدزيرية معزومين ععرس سهرة مع ضيف في باب اللمة... بأا الله يحفظلي اياك جهزيلي حالك المسا لوصلك .... واعمليلهم تشكيلة حلويات وفواكه طيبة من ايديك الطيبين بيستاهلو اهل حارتنا ولمتنا سندنا وعزوتنا وحاميين ظهرنا وكثريلهم الموز والبطاطا المحشية والبألاوة الشامية. يالله روحي من خلأتي هلا.( بيت كبرية ) ڪبہريﮩأء أنﹻثى كبريةكبرياااا- واش واش بيك واش ادور عندي يخي حالة يخي حالة الواحد ميقدرش يرقد في هذا الحوش الشرشارة منا وانت منا.صحيح يالي سمعتو بالحارة انك وجارتنا فجرية ام سكون معزومين عموضوع سهرة مع ضيف بحارة اللماوين- ايييه صحيح يالي سمعتو يا غشيم انت واش دخلك في سوق النساء وفي سوق العرضاتكبرية هديلي حالك الله يرضى عليك لاتزعلي هو بس خطر ببالي لو محتاجة مصروف او خضرة او خاصك شي من المونة .- ايه الله يعطيك العمى خصني كل شيء جيبلي بطاطا طميش كورجات متكونش رقيقة بيدون زيت سميد سمن زيتون اخضر واكحل واحمر لحم مرحي دجاج ديول مارغرين سيمة بيضة سيما كحلة وماتنساش الخبز 50 باقيطا ... جيب جيب كلش اللي تلقاها بالمحل جيبها معاكيالله روح خليني نكمل لاسيات نتاعي سينو تعقب نهار مسود . ومتشريش من محل أبو مرزوق اشري من محل أبو مشنوق.الحارة:خير يا بوشيواوا وين رايح بكير .-قالولي في وليمة بحارة اللمة انت شو دخلك.شو دخلني يا بياع الزريعة ؟ .. بأا خود خود يا واطي لابأا تعتب بالحارة مرة تانيالشيات الرخيسمعلم معلم شغيلك ابو شيواوا اخذ علقة جامدة من عقيد حارة اللماوينشو تحكي ... الله لا يوفأك والله لا يوفأو كلو من الطمع تبعكم مطعونين ... اليوم يومهم حارة اللمة .يا شباب أولو اللهشكلين مابحكيثلاث اشكال ممكن فيها قوليا حسرااااه .... جماعة متقدروش توخرو العركة حتى لبعد الفطور و السهرة راني ميت بالجوع وكرشي تقوقو.-------