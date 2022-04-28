قلعة الحب 28

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,367
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
في طريقنا الى صلاة التراويح خطابني صديق وقال: لم يعد للعيد طعم مثل السابق ؟
قلت: نعم ..وربما يرجع ذلك الى سرعة وعجلة الانسان ، وحالة القلق ، ما يجعله يغفل طواعية او قصرا عن الذي هو بين يديه من نعم وخيرات...فلا يعيش تلك اللحظات الجميلة قبل واثناء العيد...اننا يا صرنا كمن يسمك تفاحة حلوة بين اسنانه، لكن ذهنه مشغول بثمنها، او بزوال طعهما من فمه بعد يفرغ من أكلها.
 
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