اليوم نديكم تعيدوا 😁😎

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,084
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
اهلا كيراكم شخباركم شحوالكم ❤
جيت اليوم نوريلكم خاوتنا اعضاء اللمة
كي خرجتهم نشريلهم كسوة العيد
🛍🕶
كشفوني وبهدلوني واحد يبكي ووحدة تتمرغ فلرض سيرتو @*amani* حشمتني قدام الناس غير نشريلها كوردة باش تلعب فالعيد شريتهالها باش نجيفها ونتهنى
المهم نبداو بالشيرات كي ديتهم لبوعباية
وشافو مرايا خلعوني تقول اول مرة يشوفوا رواحهم
نبداو ب @السلطانة لي هبلوها المواعين والشقا تاع رمضان
و ختكم @سكون الفجر زعما الحشامة
@"viola" حية ماجاتها شبعنا عليها غ ضحك
البيجوتري راح يبلع مور العيد ديري حسابك
@همس الوُرود مزيا نقصلنا شوي مول الحانوت كنت راح ندير كريم ونتي تبكي وتتخبطي على هاد الروبة شوفوا كي جاتها
نجو دروك للشبيبة المهبولة تاع اللمة
@إلياس @حاتم خليفة @dahman kz @barca.moha
يادرا مول pas d'éléphants احمر عرفتوووه
@الامين محمد جاك يهبل قسمبله
اااااي @Golden Man مول الجيلي gris خلي خوك صغير مسكين @عبدالرؤوف1 قشه جديد ماتضربهش خليله دراهمه
خويا @Hakan هادي لحية ولا غابة الڨملة وتهمل فيها وين نلقاولك كوافور دروك حتى عباية ماتجيك
شوفوا @فريد أبوفيصل كي جاه الكوستيم يهبل
جيت اليوم نوريلكم خاوتنا اعضاء اللمة
كي خرجتهم نشريلهم كسوة العيد
🛍🕶
كشفوني وبهدلوني واحد يبكي ووحدة تتمرغ فلرض سيرتو @*amani* حشمتني قدام الناس غير نشريلها كوردة باش تلعب فالعيد شريتهالها باش نجيفها ونتهنى
المهم نبداو بالشيرات كي ديتهم لبوعباية
وشافو مرايا خلعوني تقول اول مرة يشوفوا رواحهم
نبداو ب @السلطانة لي هبلوها المواعين والشقا تاع رمضان
و ختكم @سكون الفجر زعما الحشامة
@"viola" حية ماجاتها شبعنا عليها غ ضحك
البيجوتري راح يبلع مور العيد ديري حسابك
@همس الوُرود مزيا نقصلنا شوي مول الحانوت كنت راح ندير كريم ونتي تبكي وتتخبطي على هاد الروبة شوفوا كي جاتها
نجو دروك للشبيبة المهبولة تاع اللمة
@إلياس @حاتم خليفة @dahman kz @barca.moha
يادرا مول pas d'éléphants احمر عرفتوووه
@الامين محمد جاك يهبل قسمبله
اااااي @Golden Man مول الجيلي gris خلي خوك صغير مسكين @عبدالرؤوف1 قشه جديد ماتضربهش خليله دراهمه
خويا @Hakan هادي لحية ولا غابة الڨملة وتهمل فيها وين نلقاولك كوافور دروك حتى عباية ماتجيك
شوفوا @فريد أبوفيصل كي جاه الكوستيم يهبل
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