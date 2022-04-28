اليوم نديكم تعيدوا 😁😎

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,084
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
اهلا كيراكم شخباركم شحوالكم 😎
جيت اليوم نوريلكم خاوتنا اعضاء اللمة

كي خرجتهم نشريلهم كسوة العيد
👕👖👚👛👔👜👡👒🎩👠👟👞🛍🕶👓
كشفوني وبهدلوني واحد يبكي ووحدة تتمرغ فلرض سيرتو @*amani* حشمتني قدام الناس غير نشريلها كوردة باش تلعب فالعيد شريتهالها باش نجيفها ونتهنى 😁😁

المهم نبداو بالشيرات كي ديتهم لبوعباية
وشافو مرايا خلعوني تقول اول مرة يشوفوا رواحهم
1651054052553.jpg

نبداو ب @السلطانة لي هبلوها المواعين والشقا تاع رمضان
1651062589253.jpg

و ختكم @سكون الفجر زعما الحشامة
1651062617936.jpg

@"viola" حية ماجاتها 😁😁 شبعنا عليها غ ضحك
البيجوتري راح يبلع مور العيد ديري حسابك

1651054309460.jpg

@همس الوُرود مزيا نقصلنا شوي مول الحانوت كنت راح ندير كريم ونتي تبكي وتتخبطي على هاد الروبة شوفوا كي جاتها 😁😁

1651054114381.jpg

نجو دروك للشبيبة المهبولة تاع اللمة
@إلياس @حاتم خليفة @dahman kz @barca.moha
1651062733284.jpg
يادرا مول pas d'éléphants احمر عرفتوووه
@الامين محمد 😁😁 جاك يهبل قسمبله
اااااي @Golden Man مول الجيلي gris خلي خوك صغير مسكين @عبدالرؤوف1 قشه جديد ماتضربهش خليله دراهمه
FB_IMG_1651063056034.jpg خويا @Hakan هادي لحية ولا غابة الڨملة وتهمل فيها وين نلقاولك كوافور دروك حتى عباية ماتجيك
1651062827556.jpg
شوفوا @فريد أبوفيصل كي جاه الكوستيم يهبل
1651062814297.jpg
 

المرفقات

  • FB_IMG_1651063056034.jpg
    FB_IMG_1651063056034.jpg
    20.3 KB · المشاهدات: 0
  • 1651062733284.jpg
    1651062733284.jpg
    106.1 KB · المشاهدات: 0
  • 1651062733284.jpg
    1651062733284.jpg
    106.1 KB · المشاهدات: 0
آخر تعديل:
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,084
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,741
النقاط
491
ههههههه
عليكم افكار يالله
حلوه منك والله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top