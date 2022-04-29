السلام عليكمبما أن للمة متابعين وأعضاء لهم علاقة وطيدة بالكتب وعندهم شغف كبير بالمطالعة لما لا نضيف ركن جديد يسمى " مكتبتي " نحمل عليه كتب pdf .كما نستطيع أن نساعد كل من له مسودات وأراد أن يتنشرها .بحيث علينا تصميم الكتاب والنشر بالمكتبةفي المرفق مجموعة قصصية كتبتها وصممتها على عجالة لتكون مثالا بسيطا عن الفكرة .أتمنى أن تأخذوا الأمر بعين الإعتبار