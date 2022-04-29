صاحبة الأثر
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السلام عليكم
بما أن للمة متابعين وأعضاء لهم علاقة وطيدة بالكتب وعندهم شغف كبير بالمطالعة لما لا نضيف ركن جديد يسمى " مكتبتي " نحمل عليه كتب pdf .
كما نستطيع أن نساعد كل من له مسودات وأراد أن يتنشرها .
بحيث علينا تصميم الكتاب والنشر بالمكتبة
في المرفق مجموعة قصصية كتبتها وصممتها على عجالة لتكون مثالا بسيطا عن الفكرة .
أتمنى أن تأخذوا الأمر بعين الإعتبار
بما أن للمة متابعين وأعضاء لهم علاقة وطيدة بالكتب وعندهم شغف كبير بالمطالعة لما لا نضيف ركن جديد يسمى " مكتبتي " نحمل عليه كتب pdf .
كما نستطيع أن نساعد كل من له مسودات وأراد أن يتنشرها .
بحيث علينا تصميم الكتاب والنشر بالمكتبة
في المرفق مجموعة قصصية كتبتها وصممتها على عجالة لتكون مثالا بسيطا عن الفكرة .
أتمنى أن تأخذوا الأمر بعين الإعتبار