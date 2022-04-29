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صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
97
النقاط
509
العمر
20
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
السلام عليكم
بما أن للمة متابعين وأعضاء لهم علاقة وطيدة بالكتب وعندهم شغف كبير بالمطالعة لما لا نضيف ركن جديد يسمى " مكتبتي " نحمل عليه كتب pdf .
كما نستطيع أن نساعد كل من له مسودات وأراد أن يتنشرها .
بحيث علينا تصميم الكتاب والنشر بالمكتبة
في المرفق مجموعة قصصية كتبتها وصممتها على عجالة لتكون مثالا بسيطا عن الفكرة .
أتمنى أن تأخذوا الأمر بعين الإعتبار 🌺
 

المرفقات

  • pdf_20220429_124727_0000.pdf
    7.5 MB · المشاهدات: 0
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