حمدا وشكرا لله على السلامه …

قال فريد أبوفيصل: واضح انها كانت قوية

مخلوفة ان شاء الله

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والله ياخي ما كنت متوقع انها تنقلب هكذا كان هناك غرفه صغيره اصغر منها كثير لغرفة راعي الغنم النجد ما تضررت وهناك دورات مياه اصغر منها ما تضررت والعوازل ما تضررت والحمد لله لكن يمكن يكون تركيز العاصفه جاء عليها والحمد لله والفضل له انه لم يكن هناك ضرر للعمال … وتهون ان شاء الله عساها اذا جت باللي يهون ويخلف ربي وانا اساله