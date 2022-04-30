حمدا وشكرا لله على السلامه …

لا انا لا أُمن بهيك افكار لكنها قسمة الله والحمد لله جاءت سلامات المهم ان العمال ماصار فيهم شي ولله الحمد والا الحديد يتعوضالحمد لله الحمد لله لسلامة الجميغ
ربي يديم عليكم لباس الستر و الحفظ و العافية
تذكرت هذا الرد تبعك
احاول جاهدا ان ابعد التشاؤم من تفكيري وان اكون متفائلا في كل الاحوال لكنه امر ليس سهل التطبيق ..
كأنه حدس منك أخي بندر
والله ياخي ما كنت متوقع انها تنقلب هكذا كان هناك غرفه صغيره اصغر منها كثير لغرفة راعي الغنم النجد ما تضررت وهناك دورات مياه اصغر منها ما تضررت والعوازل ما تضررت والحمد لله لكن يمكن يكون تركيز العاصفه جاء عليها والحمد لله والفضل له انه لم يكن هناك ضرر للعمال … وتهون ان شاء الله عساها اذا جت باللي يهون ويخلف ربي وانا اسالهواضح انها كانت قوية
مخلوفة ان شاء الله
المهم الناس بخير .