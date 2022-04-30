حمدا وشكرا لله على السلامه …

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
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هبت عاصفه رمليه وقلبت غرفة سكن رعاة اغنامي لكن ستر الله انه حين انقلابها لم يكن بها احد من العمال فالحمد لله والشكر له على سلامتهم ..
وماشاء الله عليهم قامو بسحبها بالتنكر واقعدوها وكأن شيئا لم يكن فالحمد لله والشكر له …
 

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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,760
النقاط
491
بعد سحبها بسيارة التنكر
 

المرفقات

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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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المرحله الاخيره من عملية السحب
 

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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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الحمد لله ان غرفتي الخاصه ما تضررت من العاصفه
 

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الحمد لله الحمد لله لسلامة الجميغ
ربي يديم عليكم لباس الستر و الحفظ و العافية

تذكرت هذا الرد تبعك
احاول جاهدا ان ابعد التشاؤم من تفكيري وان اكون متفائلا في كل الاحوال لكنه امر ليس سهل التطبيق ..

كأنه حدس منك أخي بندر
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,760
النقاط
491
قال الامين محمد:
الحمد لله الحمد لله لسلامة الجميغ
ربي يديم عليكم لباس الستر و الحفظ و العافية

تذكرت هذا الرد تبعك
احاول جاهدا ان ابعد التشاؤم من تفكيري وان اكون متفائلا في كل الاحوال لكنه امر ليس سهل التطبيق ..

كأنه حدس منك أخي بندر
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لا انا لا أُمن بهيك افكار لكنها قسمة الله والحمد لله جاءت سلامات المهم ان العمال ماصار فيهم شي ولله الحمد والا الحديد يتعوض
الله يجزاك خير ياخي
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
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النقاط
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قال فريد أبوفيصل:
واضح انها كانت قوية
مخلوفة ان شاء الله
المهم الناس بخير .
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والله ياخي ما كنت متوقع انها تنقلب هكذا كان هناك غرفه صغيره اصغر منها كثير لغرفة راعي الغنم النجد ما تضررت وهناك دورات مياه اصغر منها ما تضررت والعوازل ما تضررت والحمد لله لكن يمكن يكون تركيز العاصفه جاء عليها والحمد لله والفضل له انه لم يكن هناك ضرر للعمال … وتهون ان شاء الله عساها اذا جت باللي يهون ويخلف ربي وانا اساله
 
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