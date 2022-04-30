🌙لجنة الأهلة تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

كنت باش نصقصي حتى شفت الموضوع

وكنت متوقعها لانو اغلب الولايات السباقة في الرؤيا عندها الغيوم . وكي غدوا كي بعد غدوا.المهم نعيدو لاباس وهذا هو

شكرا اخي.