🌙لجنة الأهلة تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,238
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
لجنة الأهلة تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر
وذالك بعد عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال مساء اليوم السبت 29 رمضان 1443هـجري الموافق لـ30أفريل2022م


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Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,238
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
عيدكم مبارك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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عيدك مبارك خويا الصغير
راك سبقتنا تباركنا يااو 😁

يعطيك الصحة والله يحفظك
تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم وكل عام وأنت بخير إن شاء الله
 
D

dahman kz

:: عضو فعّال ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,978
النقاط
511
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
كنت باش نصقصي حتى شفت الموضوع
وكنت متوقعها لانو اغلب الولايات السباقة في الرؤيا عندها الغيوم . وكي غدوا كي بعد غدوا.المهم نعيدو لاباس وهذا هو
شكرا اخي.
 
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