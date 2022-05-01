التعبير عن المشاعر

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يجب أن يُعبِر كل طرف عن مشاعره تجاه الطرف الآخر، وأن يمدحه لتعزيز روابط الحب بينهما، ويجب عليهما عدم الانجراف وراء مشاغل الحياة ونسيان هذا الجانب المهم في علاقتهما، حتى لا يسودها البرود العاطفي، ولا يتوقف التعبير عن المشاعر على الكلمات الرومانسية فقط، بل أيضًا بلمسة حانية، وإعداد وجبة مفضلة، ورحلة غير متوقعة، ورسالة نصية وغيرها من الأمور التي تبقي المشاعر متوهجة بين الزوجين.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هذا ما بين على الزوجين تبادل اتجاهها
بارك الله فيك أخي على الموضوع الرائع جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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