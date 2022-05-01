يجب أن يُعبِر كل طرف عن مشاعره تجاه الطرف الآخر، وأن يمدحه لتعزيز روابط الحب بينهما، ويجب عليهما عدم الانجراف وراء مشاغل الحياة ونسيان هذا الجانب المهم في علاقتهما، حتى لا يسودها البرود العاطفي، ولا يتوقف التعبير عن المشاعر على الكلمات الرومانسية فقط، بل أيضًا بلمسة حانية، وإعداد وجبة مفضلة، ورحلة غير متوقعة، ورسالة نصية وغيرها من الأمور التي تبقي المشاعر متوهجة بين الزوجين.