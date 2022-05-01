*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
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- 3,994
- النقاط
- 1,876
- العمر
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- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم جماعة الخير شلونكم
أيا لبارح تفكرت واحد الأغنية كنا نغنوها كي يقولو غذوة العيد
والاغنية تقول :
غذوة العيد يابوزيد تحفيفة والقش جديد وخمسمية تشطح في الجيب والصباط بلا تقشير
يااحسرا الدنيا
كنتو تغنوها حتى انتم
ولا كانت عندكم أغنية اخرى
انا لحد الآن مزالني نغنيها الله غالب محبيتش نكبر ونستعقل
صحا فطوركم
أيا لبارح تفكرت واحد الأغنية كنا نغنوها كي يقولو غذوة العيد
والاغنية تقول :
غذوة العيد يابوزيد تحفيفة والقش جديد وخمسمية تشطح في الجيب والصباط بلا تقشير
يااحسرا الدنيا
كنتو تغنوها حتى انتم
ولا كانت عندكم أغنية اخرى
انا لحد الآن مزالني نغنيها الله غالب محبيتش نكبر ونستعقل
صحا فطوركم