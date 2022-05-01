غذوة العيد يابوزيد 🤸🤪

يا حسراه رجعتوني ثلاثين سنة لوراء

مانشفاش وش كنا نغنوا بصح نشفى على الأسلحة لي كانوا عندي

وفي آخر يوم نلقى عندي 500 ألف كنت نلم بزاف دراهم فرحة كبيرة



جيلنا أحلى جيل (الجيل الذهبي)