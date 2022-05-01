غذوة العيد يابوزيد 🤸🤪

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,994
النقاط
1,876
العمر
22
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
سلام عليكم جماعة الخير شلونكم 🤸

أيا لبارح تفكرت واحد الأغنية كنا نغنوها كي يقولو غذوة العيد 🤪
والاغنية تقول :
غذوة العيد يابوزيد تحفيفة والقش جديد وخمسمية تشطح في الجيب والصباط بلا تقشير 🤣🤣
يااحسرا الدنيا 🥺

كنتو تغنوها حتى انتم 🤔🤔
ولا كانت عندكم أغنية اخرى 🤭
انا لحد الآن مزالني نغنيها الله غالب محبيتش نكبر ونستعقل 🤣🤣

صحا فطوركم 🧡
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,253
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
ما نغنوهاش نسيت كامل وش كنا نديرو مهم كنت نهار العيد راني نافيقي في الصرف من عند جداتي وجدودي باش نشري الرصاص تاع كابوس .
images (7).jpeg
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
653
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال *amani*:
سلام عليكم جماعة الخير شلونكم 🤸

أيا لبارح تفكرت واحد الأغنية كنا نغنوها كي يقولو غذوة العيد 🤪
والاغنية تقول :
غذوة العيد يابوزيد تحفيفة والقش جديد وخمسمية تشطح في الجيب والصباط بلا تقشير 🤣🤣
يااحسرا الدنيا 🥺

كنتو تغنوها حتى انتم 🤔🤔
ولا كانت عندكم أغنية اخرى 🤭
انا لحد الآن مزالني نغنيها الله غالب محبيتش نكبر ونستعقل 🤣🤣

صحا فطوركم 🧡
إضغط للتوسيع...
جيلنا مافيه لا غنية لا تقاليد
والو حالة ناشفة، إذا درنا صلة الرحم رانا فور 😂😂😂
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,207
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
حنا تاني مانغنوهاش
كانت عندنا غنية غدوة العيد نذبحو عيشة وسعيد
يا ربي تسامحنا ماعرفناش لدروك شكون هادو 😁😁
وبهذه المناسبة بغيت نفكركم شوي بالايام الخوالي
الدوش الاسطوري


FB_IMG_1651418727487.jpgالكاميرا السحريةFB_IMG_1651418683743.jpgFB_IMG_1651418674295.jpgFB_IMG_1651418762645.jpgFB_IMG_1651418735215.jpgFB_IMG_1651418696140.jpgFB_IMG_1651418699013.jpgFB_IMG_1651418688383.jpgFB_IMG_1651418677019.jpgFB_IMG_1651418686383.jpgFB_IMG_1651418672167.jpgFB_IMG_1651418738034.jpgFB_IMG_1651418667019.jpgوFB_IMG_1651418647577.jpg

وبلا مانننسى طيط طيط ماشينة جات العودة تدينا
 

المرفقات

  • FB_IMG_1651418732496.jpg
    FB_IMG_1651418732496.jpg
    32.7 KB · المشاهدات: 0
حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,213
النقاط
371
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
يا حسراه رجعتوني ثلاثين سنة لوراء
مانشفاش وش كنا نغنوا بصح نشفى على الأسلحة لي كانوا عندي
وفي آخر يوم نلقى عندي 500 ألف كنت نلم بزاف دراهم فرحة كبيرة

جيلنا أحلى جيل (الجيل الذهبي)
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top