قاطو الفرشيطة من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خدمت هاذ النوع تاع القاطو للعيد قلت نشارككم بيه
واكيد هو قاطو كامل تعرفوه تاع زمان
{قاطو الفرشيطة }
المكونات والطريقة:
250غ زبدة طرية +فانيلا+كاس سكر ناعم نخلطهم جيدا. نضيف 2بيضات ونخلط ثم كاس نشاء +خميرة حلوى ونلمها بالفرينة.
نخدم كريات نطولهم شوي ونضغط عليهم بالفرشيطة ونحطهم يطيبو.
لما يطيبو نلصقهم بالمعجون ونغطسهم فالشوكولاطة وشهية طيبة.
خدمت هاذ النوع تاع القاطو للعيد قلت نشارككم بيه
واكيد هو قاطو كامل تعرفوه تاع زمان
{قاطو الفرشيطة }
المكونات والطريقة:
250غ زبدة طرية +فانيلا+كاس سكر ناعم نخلطهم جيدا. نضيف 2بيضات ونخلط ثم كاس نشاء +خميرة حلوى ونلمها بالفرينة.
نخدم كريات نطولهم شوي ونضغط عليهم بالفرشيطة ونحطهم يطيبو.
لما يطيبو نلصقهم بالمعجون ونغطسهم فالشوكولاطة وشهية طيبة.