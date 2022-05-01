قاطو الفرشيطة من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خدمت هاذ النوع تاع القاطو للعيد قلت نشارككم بيه
😊😊😊😊😊


واكيد هو قاطو كامل تعرفوه تاع زمان

{قاطو الفرشيطة }

المكونات والطريقة:


250غ زبدة طرية +فانيلا+كاس سكر ناعم نخلطهم جيدا. نضيف 2بيضات ونخلط ثم كاس نشاء +خميرة حلوى ونلمها بالفرينة.
نخدم كريات نطولهم شوي ونضغط عليهم بالفرشيطة ونحطهم يطيبو.
لما يطيبو نلصقهم بالمعجون ونغطسهم فالشوكولاطة وشهية طيبة.

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