قشور البنان سماد طبيعي للتربة

حاتم خليفة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع اليوم على السماد الطبيعي للنباتات المنزلية
أفضل نوع سماد هو قشور البنان
قشور البنان تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات و المعادن
ناخذو كمية من القشور قيس 10 كيلو
نحطوهم في صندوق لوح تقدروا تجيبوه من عند تجار الخضر و الفواكه
نحطوا فيه القشور و نخلوه في مكان تصل إليه الشمس من الأفضل نحطوه في السطح أو الحوش ويترك مدة شهرين أو ثلاث أشهر حتى تكحال القشرة وتيبس مليح بعدها نحطوها في إصيص لي راح نغرسوا فيه ونقوموا بتفتيت القشور ومن الأفضل إستعمال الخلاط الكهربائي
بعدما يتفتت مليح نضيفولوا رمل ناعم من الأفضل رمل نقي مش مخلط مع أوراق الأشجار ، من الأفضل إستعمال رمل الصحراء
بعدما نخلط المزيج يصبح صالح للزراعة
نروحوا للسقي
من الأفضل إستعمال البخاخ للسقي
لأن السكب العشوائي للماء يتسبب بظهور فطريات خضراء
موضوع اليوم على السماد الطبيعي للنباتات المنزلية
أفضل نوع سماد هو قشور البنان
قشور البنان تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات و المعادن
ناخذو كمية من القشور قيس 10 كيلو
نحطوهم في صندوق لوح تقدروا تجيبوه من عند تجار الخضر و الفواكه
نحطوا فيه القشور و نخلوه في مكان تصل إليه الشمس من الأفضل نحطوه في السطح أو الحوش ويترك مدة شهرين أو ثلاث أشهر حتى تكحال القشرة وتيبس مليح بعدها نحطوها في إصيص لي راح نغرسوا فيه ونقوموا بتفتيت القشور ومن الأفضل إستعمال الخلاط الكهربائي
بعدما يتفتت مليح نضيفولوا رمل ناعم من الأفضل رمل نقي مش مخلط مع أوراق الأشجار ، من الأفضل إستعمال رمل الصحراء
بعدما نخلط المزيج يصبح صالح للزراعة
نروحوا للسقي
من الأفضل إستعمال البخاخ للسقي
لأن السكب العشوائي للماء يتسبب بظهور فطريات خضراء