السلام عليكم ،

قبل شهر من الآن، أرسل لي شخص ما يدعي أنه امراة، رسالة في التيليجرام على انها مستثمرة ناجحة، وتبحث عن مساعد لها لتنظيم أعمالها واستثماراتها وتواصلها مع العملاء، وكانت قد عرضت راتبا مغريا أسبوعيا، علما بأني سأعمل في أول شهرين مجانا لفهم طبيعة العمل والانخراط فيه ، فوافقت على حسن نية، لكن الآن اكتشفت أنها عصابة مختصة بسرقة الأموال عبر ايهام الناس انهم مستثمرون يودون إعانة المستثمرين الجدد او انهم يبيعون البيتكوبن وغيرها من العملات الرقمية، المشكلة أنني لست الضحية بل جعلوني في دور المجرم، فماذا أفعل هل أبلغ عنهم أم أنسحب بكل بساطة من العمل ؟