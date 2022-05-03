عوايدكم وتقاليدكم مع ايام العيد .

اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم

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كيما تعرفو بلادنا واسعه وكبيرة وكل منطقة و جيهة عندها عادات وتقاليد خاصة تتميز بيها على غيرها في التحضير قبل العيد وفي ايام العيد

حدثونا على عادتكم وتقاليدكم في التحضير للعيد وفي ايام العيد

المؤكولات الشعبية وانواع الڨاطو والحلويات المفضلة عندكم في العيد

والعادات الخاصة بالاطفال كاللباس و الهدايا

وحدثونا ثاني على ذكرياتكم في الطفولة الألبسة والالعاب الطريفة ولقديمة تاع بكري

وانعشو لينا الذاكرا وفكرونا في الارشيف المنسي تاع بكري .





