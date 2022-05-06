الترجمان يوم القيامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



من المواضيع التي تثير انتباهي هناك أقوام لا يعملون اللغة العربية ولو من أهل الإسلام فلم يكن هناك تفصيل مثال شخص يتحدث الإسبانية أو الإيطالية فهل هناك ترجمان سواء لأهل الجنة أو النار؟