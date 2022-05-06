لو كنت على شاطئ البحر ؟

السلام عليكم خاوتي كيف الحال



شاطئ البحر عالم تحيط به آلاف الأسئلة الغامضة والهامة والتي يسأل الناشئة عن إجابات عنها



تروي عطشهم إلى المعرفة عما يحيط بهذا العالم الغامض والمليء بالخفايا.



بعيدا عن الخفايا هناك سؤال يطرح من قبل البعض وانا منهم



لماذا الكتابة على شاطئ البحر ؟؟



وماذا يكتب على رماله كل شخص



قد يجيب احدهم



انا اكتب همومي لعلي انساها

واكتب لاني اتمنى ان تمحى كما تمحي المياه كتابتي





وآخر

انا اكتب اشياء غالية على قلبي



واسماء اشخاص فرقتنا الحياة



فربما تأخذ الامواج كلماتي اليهم



فيتذكروني





فيتدخل الاطفال قائلين

اما نحن نكتب ونرسم للتمتع بالحياة





فقط للمرح واللعب





وعندما تمحيها الامواج نعيد رسم شيء مغاير





بين هذا وذاك لاتهمنا التعليلات

لان السؤال الاصلي هو



لو كنت الآن على شاطئ البحر ماذا كنت لتكتب؟



تفضلوا كتابتي









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