لو كنت على شاطئ البحر ؟

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم خاوتي كيف الحال

20210822.jpg

شاطئ البحر عالم تحيط به آلاف الأسئلة الغامضة والهامة والتي يسأل الناشئة عن إجابات عنها

تروي عطشهم إلى المعرفة عما يحيط بهذا العالم الغامض والمليء بالخفايا.

بعيدا عن الخفايا هناك سؤال يطرح من قبل البعض وانا منهم

لماذا الكتابة على شاطئ البحر ؟؟

وماذا يكتب على رماله كل شخص

قد يجيب احدهم

انا اكتب همومي لعلي انساها

واكتب لاني اتمنى ان تمحى كما تمحي المياه كتابتي


وآخر
انا اكتب اشياء غالية على قلبي

واسماء اشخاص فرقتنا الحياة

فربما تأخذ الامواج كلماتي اليهم

فيتذكروني


فيتدخل الاطفال قائلين
اما نحن نكتب ونرسم للتمتع بالحياة


فقط للمرح واللعب


وعندما تمحيها الامواج نعيد رسم شيء مغاير


بين هذا وذاك لاتهمنا التعليلات
لان السؤال الاصلي هو

لو كنت الآن على شاطئ البحر ماذا كنت لتكتب؟

تفضلوا كتابتي

received_1891221437817108.jpeg


في انتظار مشاركاتكم

دمتم بود
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top