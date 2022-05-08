قبل ان تؤدي الصلاة فهل فكرت يوما ؟

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
  • وأنت تسمع الأذان بان جبار السموات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة
  • وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك
  • وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد
  • وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم
  • وأنت تقرا سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين
  • وأنت تؤدي حركات الصلاة بان هناك الإعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وساجدون منذ ألاف السنين حتى أطت السماء بهم
  • وأنت تسجد بأنك أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه
  • وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرق شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم
 
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