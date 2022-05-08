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قبل ان تؤدي الصلاة فهل فكرت يوما ؟
- وأنت تسمع الأذان بان جبار السموات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة
- وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك
- وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد
- وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم
- وأنت تقرا سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين
- وأنت تؤدي حركات الصلاة بان هناك الإعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وساجدون منذ ألاف السنين حتى أطت السماء بهم
- وأنت تسجد بأنك أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه
- وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرق شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم