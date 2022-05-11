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مشكلتي الدراسة والزواج

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
739
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعي ليس مشكلة بقدر ماهو استشارة والاستفادة من تجاربكم
لربما بينكم من مرت بنفس التجربة
اي تزوجت وهي طالبة جامعية هل استطاعت التوفيق بين مسؤولية البيت و الدراسة خاصة ان كان التخصص يتطلب جهد ووقت
اعلم ان تقبل الزوج لفكرة الدراسة تلعب دورا مهم..ولكن بغض النظر عن ذلك الزواج في سنوات الدراسة كفكرة كيف تقيمينه ؟؟
اما عن الاعضاء ماهي وجهة نظرك ومدى تقبلك لفكرة الزواج بفتاة لازالت تدرس؟

وشكراا مسبقااا
بارك الله فيكم
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,297
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
كان عندي صديق ليا خطب وحدة تقرا ميدسين كانت سنة 4 وعادي لحقت سنة خامسة تزوج بيها ،اما كيفاه عايشين الله أعلم ، اما من ناحيتي ما نقدرش والله اعلم .
 
D

dahman kz

:: عضو متألق ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,024
النقاط
591
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
كوجهة نظر شخصية نعم اذا كانت المرأة المعنية صاحبة حياء و محافظة وملتزمة .
والمهم هنا ان لا تهمل المرأة بيتها وزوجها و تقوم بكل واجباتها الزوجية والمنزلية على اكمل وجه.
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,310
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
كانوا يقراو معايا متزوجات ومخطوبات وحتى لي عندها كناين في الدار كل ما في الامر خصك تعرفي كيفاش تنظمي وقتك بين الدراسة والزواج
وتبقي قناعتك والزوج الكريم سبق من كلش بسكو مكاش لي راح يعيش حياتك

صلي الاستخارة وربي يسخرلك لي فيها الخير ان شاء الله

اما عن رايي مرا قاعدة فالدار احسن وكل واحد واختياراتو ومبادئه معليش يلا ستنيتها تكمل وتزوجتها عادي وين المشكل بصح باش تقرا وهي متزوجة اواه لالا وتبقى وجهة نظري الشخصية
 
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