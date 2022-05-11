السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوعي ليس مشكلة بقدر ماهو استشارة والاستفادة من تجاربكم

لربما بينكم من مرت بنفس التجربة

اي تزوجت وهي طالبة جامعية هل استطاعت التوفيق بين مسؤولية البيت و الدراسة خاصة ان كان التخصص يتطلب جهد ووقت

اعلم ان تقبل الزوج لفكرة الدراسة تلعب دورا مهم..ولكن بغض النظر عن ذلك الزواج في سنوات الدراسة كفكرة كيف تقيمينه ؟؟

اما عن الاعضاء ماهي وجهة نظرك ومدى تقبلك لفكرة الزواج بفتاة لازالت تدرس؟



وشكراا مسبقااا

بارك الله فيكم