«مطعم غريب».. اطلب طعامك الآن والاستلام بعد 30 عاما

ناصر dz
:: عضو بارز ::
أثار مطعم لحوم في تاكاساغو باليابان الجدل، فهذا المطعم يصنع كروكيت لحم البقر بشكل لذيذ للغاية، لدرجة أن الناس على استعداد للانتظار لسنوات أو حتى عقود لمجرد تجربة هذه الوجبة، لذلك لو أحب شخص ما أن يجربه، سوف يطلبه الآن ثم يأكله بعد سنوات طويلة تصل إلى 50 سنة.
اللحوم والأطعمة الشهية في «Asahiya»، وهم مطعم لحوم شهير في تاكاساغو بمحافظة هيوغو اليابانية، يصنع كروكيت اللحم البقري المقرمش منذ افتتاحه في عام 1918، ويمكن لأي شخص الذهاب مباشرة وطلب بعض هذه الأطعمة المقلية من هناك، ولكن إذا تطلع شخص ما إلى تجربة أفضل أنواع الكروكيت التي يقدمها «Asahiya»، فسيتعين عليه الانتظار في الطابور، فهناك طلب كبير على كروكيت لحم البقر الشهير في هذا المطعم لدرجة أن الناس يضطرون إلى الانتظار لسنوات، وحتى عقود لتلقي طلباتهم.
في أبريل الماضي، كتب مستخدم عبر «تويتر» أنه تلقى أخيرًا كروكيت لحم البقر هذا المطعم بعد 9 سنوات من طلبه، بحسب موقع «أوديتي سنترال»المثير أنه سرعان ما بدأ أشخاص آخرون في الرد على هذه التغريدة، قائلين إنه لا يزال أمامهم سنوات ينتظرون الحصول على طلبهم، إذ ادعى أحدهم أنه من المقرر أن يحصل على كروكيت لحم البقر من هذا المطعم في عام 2052، وعلى الرغم من أن ذلك يبدو مبالغة، إلا أن موقع «Asahiya» الرسمي يعرض إشعارًا بأن فترة الانتظار حوالي 30 عامًا.
تكلفة كروكيت اللحم البقري؟
تكلفة كروكيت اللحم البقري في هذا المطعم الياباني في الواقع ليست باهظة الثمن، إذ تبلغ 2700 ين ياباني (21 دولارًا)، لكن وقت الانتظار المجنون هو أمر شاق جدًا.
ووفقًا لموقع المطعم الرسمي على الإنترنت، فإن صنع الكروكيت هو عملية شاقة، وبما أنه يجري استخدام أجود وأندر لحوم البقر، يتم صنع حوالي 200 قطعة فقط كل يوم، وهذا لا شيء مقارنة بالطلب عليهم، لذلك تمتد قائمة الانتظار الآن لمدة 30 عامًا.