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-• رِسَالَة بِأَنَامِل يَدِي •- ~ مِنღ ... وإلَىღ ...

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,825
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
DIVIDER3 COL.jpg


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بعد موضوع الاخ aljentel

رساله …

145699



خطرت ببالي فكرة
و اذا خطرت ما نتغدى ومانتعشى

أن تكون رسالة الاخ بندر فكرة جماعية لتفاعل مستمر

نحولها من رسالة واحدة الى عدة رسائل متهاطلة
بكتابة أنامل الاعضاء الفاضلة وخطهم المألوف على ورقة او ملفوف
فحواها تهم المرسل والمرسل اليه

وتكون عبارة عن

خطاب مرسل من ... والى....

ِ عضو محدد... شخص عزيز مقرب ومحبب
المنتدى كافة
السلطات العامة
واحد يسالو دين ومخلصوش
واحد شادهالو وقاتلك الغيظ كمبهدلتوش

المهم المشاركة وكتابة الرسالة او اكثر من رسالة باستمرار
تصويرها ومن ثم ادراجها في هذا الموضوع

اتمنى ان يكون الموضوع تفاعلي ومستمر

ღ ღرِسَالَة بِأَنَامِل يَدَيღღ




برعاية
ستيلو BIC
متقضموش يتهلا فيك



1200px-04-BICcristal2008-03-26.jpg

ملاحظة: ربما تتحول الفكرة الى تكريمات لأحسن رسالة محتوى وخط وغيرها في كل موسم​
 
آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,825
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
[v3 تنبيهات -2021/2022 ®️فريد أبوفيصل🔔]

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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
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10 أوت 2013
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الجنس
ذكر
انا نشارك ان شاء الله ، بصح الخط ما نضمنلكمش ههههه يا حسراه عندي مدة ما كتبتش حاجة بالعربية 😅😅
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,825
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال Hakan:
انا نشارك ان شاء الله ، بصح الخط ما نضمنلكمش ههههه يا حسراه عندي مدة ما كتبتش حاجة بالعربية 😅😅
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ساعات نعاون الاولاد بكتابة درس ولا تمرين ههه تقول عشرين واحد يكتبو معايا ياراجل كل سطر بنوع خط الكوفي مع النسخ مع الجقبلي مرة نطلع مرة نهبط مرة نطول مرة نقصر مرات نتعكل ويدي تحبس منعرف لا نطلع ولا نهبط بالخط نبدا نتفكر في الحروف ننساهم ههه
بصح راح نشارك باذن الله .
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,302
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
ساعات نعاون الاولاد بكتابة درس ولا تمرين ههه تقول عشرين واحد يكتبو معايا ياراجل كل سطر بنوع خط الكوفي مع النسخ مع الجقبلي مرة نطلع مرة نهبط مرة نطول مرة نقصر مرات نتعكل ويدي تحبس منعرف لا نطلع ولا نهبط بالخط نبدا نتفكر في الحروف ننساهم ههه
بصح راح نشارك باذن الله .
إضغط للتوسيع...
المشاركة كيفاه في موضوع خاص وحدو ولا نحطو رسالة هنا ؟؟
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,825
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بث تجريبي نعتذر على رداءة الصوت و الصورة
هذا يسموه خط الدودان لانو فيه دودان بزاف وساعات ترقد يدي

IMG_20220511_191350.jpg


وهاذي خطيتها في طريڨي

IMG_20220511_192245.JPG
وهاذي خطيتها في الطريڨ
 

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