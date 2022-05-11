-• رِسَالَة بِأَنَامِل يَدِي •- ~ مِنღ ... وإلَىღ ...

خطرت ببالي فكرة

و اذا خطرت ما نتغدى ومانتعشى



أن تكون رسالة الاخ بندر فكرة جماعية لتفاعل مستمر



نحولها من رسالة واحدة الى عدة رسائل متهاطلة

بكتابة أنامل الاعضاء الفاضلة وخطهم المألوف على ورقة او ملفوف

فحواها تهم المرسل والمرسل اليه



وتكون عبارة عن



خطاب مرسل من ... والى....



ِ عضو محدد... شخص عزيز مقرب ومحبب

المنتدى كافة

السلطات العامة

واحد يسالو دين ومخلصوش

واحد شادهالو وقاتلك الغيظ كمبهدلتوش



المهم المشاركة وكتابة الرسالة او اكثر من رسالة باستمرار

تصويرها ومن ثم ادراجها في هذا الموضوع

ღ ღ رِسَالَة بِأَنَامِل يَدَي ღღ