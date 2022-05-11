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مباركة للغالية

طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,751
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إحدى غاليات اللمة و بناتها تفرع عنها غصن جميل و أجنبت لنا مولودا نسأل الله أن يجعله من الصالحين
كان هذا في شهر رمضان لكنه التسويف في إعلامكم !
هي الغالية @ضآحكة مستبشرة أسماء ( عاشقة الجنة )
دعواتكم لها بأن يقدرها الله على حسن تربيته و أن ينبته لها نباتا حسنا و أن يقر عينها به
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,307
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
الله الله ،بارك الله لها فيه وجعله ذخرا لها وربي يعاونها هي والزوج الكريم في تربيته ،ياحسراه يا الدنيا غير البارح كانت سنفورة وضركي راهي أم الله يبارك ،ربي يباركلها و يشافيها ان شاء الله ،والله أجمل خبر لهذا اليوم .
 
"viola"

"viola"

::أستاذة::
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,840
النقاط
851
محل الإقامة
اوساكا..
الجنس
أنثى
قال Hakan:
@"viola" @Skor m@k هاهي أسماء كبرت الله يبارك و رجعلنا أخوال هههه
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اك تشر قعدنا ق حنا 3 وقيل 😂🙄 ها مشيلنا لاشان ههه
شفتها فانسطا و باركتلها نسيت مخبرتكش يتربى في عزها ان شاء الله⁦♥️
 
  • واااو
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,307
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال viola:
اك تشر قعدنا ق حنا 3 وقيل 😂🙄 ها مشيلنا لاشان ههه
شفتها فانسطا و باركتلها نسيت مخبرتكش يتربى في عزها ان شاء الله⁦♥️
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يااه ما علاباليش ربي يباركلها لعقوبة ليك ان شاء الله أنا ومالك مازال رانا متفاهمين نطبعوكم وحنا ساهل من بعد ههه
 
D

dahman kz

:: عضو متألق ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,025
النقاط
591
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
مبروك المزيود للاخت ويتربى ويكبر في عزها ودلالها ان شاء الله
وربي يجعله من الصالحين
 
afnene

afnene

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
932
النقاط
51
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
مبارك لها
يتربى في عزها ان شاء الله
جعله الله من الصالحين بارا بوالديه
 
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