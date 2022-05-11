مباركة للغالية

طموحة
:: عضو فعّال ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إحدى غاليات اللمة و بناتها تفرع عنها غصن جميل و أجنبت لنا مولودا نسأل الله أن يجعله من الصالحين
كان هذا في شهر رمضان لكنه التسويف في إعلامكم !
هي الغالية @ضآحكة مستبشرة أسماء ( عاشقة الجنة )
دعواتكم لها بأن يقدرها الله على حسن تربيته و أن ينبته لها نباتا حسنا و أن يقر عينها به
إحدى غاليات اللمة و بناتها تفرع عنها غصن جميل و أجنبت لنا مولودا نسأل الله أن يجعله من الصالحين
كان هذا في شهر رمضان لكنه التسويف في إعلامكم !
هي الغالية @ضآحكة مستبشرة أسماء ( عاشقة الجنة )
دعواتكم لها بأن يقدرها الله على حسن تربيته و أن ينبته لها نباتا حسنا و أن يقر عينها به