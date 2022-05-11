مباركة للغالية

الله الله ،بارك الله لها فيه وجعله ذخرا لها وربي يعاونها هي والزوج الكريم في تربيته ،ياحسراه يا الدنيا غير البارح كانت سنفورة وضركي راهي أم الله يبارك ،ربي يباركلها و يشافيها ان شاء الله ،والله أجمل خبر لهذا اليوم .