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لماوي بشخصية مختلفة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أيها الأعضاء الكرام قررت اليوم أن أحولكم إلى شخصيات أخرى طبعا أن سأحولكم بإرادتكم رغما عنكم🙄🙄

من الشخصيات الأحب إلى قلوبنا هي الشخصيات الكرتونية ..نعم يا سادة قررت أنا أحولكم حسب ما عرفته عنكم إلى شخصيات كرتونية لكن تمهلوا...

على كل عضو منكم أن يتخيل عضو بشخصية كرتونية حسب ما عرفه عنه العدف ليس تسلية بل نعكي شخصياتنا لشخصية فعلا ربما هي خيالية لكننا نجدها تطبق الواقع ..إذن هيا بينا سوف أبدا بتفهموني

أنا أرى @الامين محمد مثل هذا.
images (3).jpeg

والأكيد انا ماشا🙄🙄🙄...لا أدري شخصية الامين تشبه لدب ماشة مرح يتحرك رغم بدانة مطيع ضخم 🤣

أتخيل الأخ @فريد أبوفيصل مثل العم وحيد


images (4).jpeg

فصيح يعرف كل شيء يصل لتحقيق وتحليل كل قضية



الأخ @جليلوس نتخيلو هاك


سبونج_بوب_سكوير_بانتس.svg.png
سبونج بوب وين يروح الأمة ڨاع تعرفو يدير كوارث بصح يسلك منها بدعاوي والدين🤣🤣

الأخ @aljentel نتخيلو هاك..images (5).jpeg

التنين الصغير..ابي ابي هناك حريق في البلد ما دخلك انت يا ولد احب خير احب ناس ما اسعدني بهذا الاحساس
نحسو عكس تيار عايش لنفسه ويعكس شخصياه لي لازم يكون ويحب خير ولو ضد شخصيته وتجي على نفسو مهم يدخل للخير

نتخيل @السلطانة هاك

images (6).jpeg


يمانا تظل معانا وتعس فينا واحنا اورين بيها🤣🤣

ايا بزاف عييت نحوس عالصور ونتخيلكم نضحك وحدي الباقي عليكم

اختر شخصية كرتونية تعكس شخصية العضو وأذكر السبب
عن نفسي سبب يجمل كل من شبهتهم بهاته الشخصيات المرح السعادة رغم الألم والتعب هاته رسالتي

اسعدوني بتخيلاتكم

شكؤا لكم
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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المشاركات
7,329
النقاط
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في وحد البلاصة ...
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ذكر
يا ويلي على سبونج بووووب 🤣😂
هههههه ضحكتيني الله يعطيك روينة
واش ماشا الدب راكب مهبلاتو شوية

1652384725598.jpg

@Hakan
انا نشوف حكيم كيما بوباي وين يسمع زيتونة يضرب كيلو سلق هههههه عفوا مسعودة السعد لي جاية فالطريق ان شاء الله
لا زين لا طاي لا ورث وزيد يبغيها المخلوقة ويحرق الدنيا على جالها هههههه داك الزهر اااي ربي
احرز دير كيفه برك😁😁
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
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10 أوت 2013
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يا أختي ليليا وعلاه تفتحي في موضوع هذا لي يتنمرو بيه على ناس ههههه ضركي يتنمرو عليا الغاشي هنا ههههه موضوع جميل ومبدع كالعادة ضركي نتنمر قبل لا يتنمرو عليا 😁
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,313
النقاط
2,201
الجنس
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قال جليلوس:
يا ويلي على سبونج بووووب 🤣😂
هههههه ضحكتيني الله يعطيك روينة
واش ماشا الدب راكب مهبلاتو شوية

مشاهدة المرفق 145751

@Hakan
انا نشوف حكيم كيما بوباي وين يسمع زيتونة يضرب كيلو سلق هههههه عفوا مسعودة السعد لي جاية فالطريق ان شاء الله
لا زين لا طاي لا ورث وزيد يبغيها المخلوقة ويحرق الدنيا على جالها هههههه داك الزهر اااي ربي
احرز دير كيفه برك😁😁
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صار انا بوباي مي صراحة صراحة والله غير نعرف نقلد صوتو كي يقولو زيتونة 😂😂 ،هاني جايك باش نتنمر عليك ،هذا انت نكش نتاع سابق ولاحق مشكلة برك ماكش مرفه كيفو وما عندكش كروسة تاعه هاهاهاها.
images (8).jpeg
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,329
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Hakan:
يا أختي ليليا وعلاه تفتحي في موضوع هذا لي يتنمرو بيه على ناس ههههه ضركي يتنمرو عليا الغاشي هنا ههههه موضوع جميل ومبدع كالعادة ضركي نتنمر قبل لا يتنمرو عليا 😁
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سبقتك هههههه 😁😁
هرمون التنمر راه يمشي في الدم
قال Hakan:
صار انا بوباي مي صراحة صراحة والله غير نعرف نقلد صوتو كي يقولو زيتونة 😂😂 ،هاني جايك باش نتنمر عليك ،هذا انت نكش نتاع سابق ولاحق مشكلة برك ماكش مرفه كيفو وما عندكش كروسة تاعه هاهاهاها.
مشاهدة المرفق 145752
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ها صحا هو اوموا بدراهمو ماشي كي حالتي لورمة وماسويتهاش هههههه بصح حلو يدخل فالقلب شوف عينيه تقول فنجال 😂😂
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,329
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في وحد البلاصة ...
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ذكر
1652385617750.jpg @"viola"
كل ما نشوف هيبارا نتفكرك يا مخلوقة
نحس بلي عندك نفس شخصيتها

وبلا ماننسى ماروكو الطوايشية تاع اللمة
تهدر بليناغ 😁 والناس حاسبتها راها تزعف
نعم انها @afnene

1652385809184.jpg
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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4 جوان 2013
المشاركات
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ذكر
وبلا ماننسى خاوتي النحلتين النشيطتين تاع المنتدى

1652386057698.jpg

زينة ونحول 😁🤣😂 شحال كنت نبغيهم 😁
ولحسن الحظ تلاقيتهم فاللمة

@السلطانة @الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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14,475
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
هههههههههههههههههههههههه
ياااااااااااااااامجرمة يا الكحلوشة ههههههه

راح اشتكيك عند اختي @خديجة ph شوفي معاها حل ها المجرمة ههههههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,329
النقاط
2,051
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في وحد البلاصة ...
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ذكر
اااي جماعة ماتزعفوش مني نقسر برك
شوفوا شكون باتمان تاعنا
@حاتم خليفة



1652386336542.jpg

وسوبرمان اللمة وين تروح تلقى التسدية تاعو
😁😁 @إلياس
في كل بلاصة تلقاه تبارك الله ماشاء الله

1652386469526.jpg
 
جليلوس

جليلوس

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  • هاهاها
التفاعلات: Hakan
ليليا مرام

ليليا مرام

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قال إلياس:
عملت موضوع اختي ليليا اختاري لكل عضو في المنتدى شخصية كارتونية مناسبة له و حسب عمله في المنتدى و نشاطه
نتظر المزيد من ذلك
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اهلا اخي الياس
انا نعمل بالهاتف صعب نرجع لصفحة قوقل ونحوس صور ونرجع للكتابة ويد وحدة بالحقنة نحكم بها هاتف والاخرى نحوس بها فهمتني شارك انت بالفكرة هنا بارك الله فبك
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
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قال ليليا مرام:
السلام عليكم
اسمحولي راني غير نضحك ما قدرتش نرد لقيت عندكم مواهب رائعة 🤣🤣🤣 وكارثة فعلا تشبهو لشخصيات هذي🤣🤣
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اضحكي الله يفرحك خيتو
بصح دوك يقصفوني انا نعطيها من دروك خير
بقالي شوي اعضاء دوك نشبههم ونهرب 😁😁🤣🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,329
النقاط
2,051
محل الإقامة
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