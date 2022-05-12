لماوي بشخصية مختلفة

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأعضاء الكرام قررت اليوم أن أحولكم إلى شخصيات أخرى طبعا أن سأحولكم بإرادتكم رغما عنكم
من الشخصيات الأحب إلى قلوبنا هي الشخصيات الكرتونية ..نعم يا سادة قررت أنا أحولكم حسب ما عرفته عنكم إلى شخصيات كرتونية لكن تمهلوا...
على كل عضو منكم أن يتخيل عضو بشخصية كرتونية حسب ما عرفه عنه العدف ليس تسلية بل نعكي شخصياتنا لشخصية فعلا ربما هي خيالية لكننا نجدها تطبق الواقع ..إذن هيا بينا سوف أبدا بتفهموني
أنا أرى @الامين محمد مثل هذا.
والأكيد انا ماشا...لا أدري شخصية الامين تشبه لدب ماشة مرح يتحرك رغم بدانة مطيع ضخم
أتخيل الأخ @فريد أبوفيصل مثل العم وحيد
أيها الأعضاء الكرام قررت اليوم أن أحولكم إلى شخصيات أخرى طبعا أن سأحولكم بإرادتكم رغما عنكم
من الشخصيات الأحب إلى قلوبنا هي الشخصيات الكرتونية ..نعم يا سادة قررت أنا أحولكم حسب ما عرفته عنكم إلى شخصيات كرتونية لكن تمهلوا...
على كل عضو منكم أن يتخيل عضو بشخصية كرتونية حسب ما عرفه عنه العدف ليس تسلية بل نعكي شخصياتنا لشخصية فعلا ربما هي خيالية لكننا نجدها تطبق الواقع ..إذن هيا بينا سوف أبدا بتفهموني
أنا أرى @الامين محمد مثل هذا.
والأكيد انا ماشا...لا أدري شخصية الامين تشبه لدب ماشة مرح يتحرك رغم بدانة مطيع ضخم
أتخيل الأخ @فريد أبوفيصل مثل العم وحيد
فصيح يعرف كل شيء يصل لتحقيق وتحليل كل قضية
الأخ @جليلوس نتخيلو هاك
سبونج بوب وين يروح الأمة ڨاع تعرفو يدير كوارث بصح يسلك منها بدعاوي والدين
الأخ @aljentel نتخيلو هاك..
التنين الصغير..ابي ابي هناك حريق في البلد ما دخلك انت يا ولد احب خير احب ناس ما اسعدني بهذا الاحساس
نحسو عكس تيار عايش لنفسه ويعكس شخصياه لي لازم يكون ويحب خير ولو ضد شخصيته وتجي على نفسو مهم يدخل للخير
نتخيل @السلطانة هاك
يمانا تظل معانا وتعس فينا واحنا اورين بيها
ايا بزاف عييت نحوس عالصور ونتخيلكم نضحك وحدي الباقي عليكم
اختر شخصية كرتونية تعكس شخصية العضو وأذكر السبب
عن نفسي سبب يجمل كل من شبهتهم بهاته الشخصيات المرح السعادة رغم الألم والتعب هاته رسالتي
اسعدوني بتخيلاتكم
شكؤا لكم