لماوي بشخصية مختلفة

أيها الأعضاء الكرام قررت اليوم أن أحولكم إلى شخصيات أخرى طبعا أن سأحولكم بإرادتكم رغما عنكم

من الشخصيات الأحب إلى قلوبنا هي الشخصيات الكرتونية ..نعم يا سادة قررت أنا أحولكم حسب ما عرفته عنكم إلى شخصيات كرتونية لكن تمهلوا...

على كل عضو منكم أن يتخيل عضو بشخصية كرتونية حسب ما عرفه عنه العدف ليس تسلية بل نعكي شخصياتنا لشخصية فعلا ربما هي خيالية لكننا نجدها تطبق الواقع ..إذن هيا بينا سوف أبدا بتفهموني