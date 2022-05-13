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-*: ناس بكري ڨالو :*- كاينة منها ولاّ ،ق، ڨالو (1)

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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الجنس
ذكر
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-*: ناس بكري ڨالو :*-
كاينة منها ولا - ق - ڨالو


موضوع عبارة عن تحليل وتمحيص الغاء او تثبيت لحقيقة كلام وحكم وأمثال نطق بها الأولون خلصوا اليها بعد تجارب خاضوها ومواقف قابلوها وأزمات عايشوها
فجمعت بين العقدة والحل واختصرت سنينا من العمر
فهل أحسنوا فيما خلِصوا وهل مر علينا موقف مما قالوا ؟

هي سلسلة ان شاء الله وقدرنا على الاستمرار فيها

وهذه هي

الحلقة
( 1 )

( ڨالو )

... لَو كان الرّزق بالتّعب

راهو البهيم راقد على سْرير ذْهب

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كاينة منها ولا - ق - ڨالو ؟
 

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