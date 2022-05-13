البالغون القصر ....وباء العصر

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جماعة اللمة الكرام أهل بكم مجددا في موضوعي بسيط
البالغون القصر......
وأنا أعود بذاكرتي لسنين قريبة وليست بالبعيدة كان الرجل في زماننا واقصد الثمانينات وقبلها بقليل آبائنا قبلنا كان الرجل فارع الطول له هيبة وشموخ وحضور فقط من مجرد اصدار اول صوت له وكانت الفناة في عمر المراهقة إمرأة كاملة يعتمد عليها في تجمل المسؤولية كزوجة كأم كربة بيت لكن الغريب اليوم ارى البالغون قاصرون في تفكيرهم وشباب اليوم مواكب للعصر صوت المرأة على فوق صوته كلمتها التي تسمع وأمرها ينفذ ولم يعد ذلك الحضور يطغى ...
البالغون القصر نجدهم في تصرفات لا تمد للعمر بصلة فالعشرينات بتصرفات صبي في العاشرة ...وصاحبة ال30 طائشة طيش مراهقة فال13
المجتمع يتخلف أو يخلف عقليات متراجعة بأجسام بالغة وعقول صغيرة
نحن من ماضي قريب في منتصف طريق لا عرفنا كيف نعود للماضي ولا نواكب وقتهم
البالغون الصر في محيطي كثيرون ...كهل بعمر شجرة الصنوبر يقف عاري ساقبن ويدين في يده خرطوم الماء ليسقي البلدية ويتتم كلمات لفتاة بعمر حفيدته وهي تمر عليه .... برأيكم هذا اليس مراهق تأخرت مراهقته وزهايمر عصف بمخه فنسى دينه وسنه وشيبه ونسى الحنفية مفتوحة
البالغون قي محيطي عجوز حاجة لبيت الله تحضر لزفاف وتروبلها على اغاني رميتي وحاي عبيا ونندب حناكيا. وتذهب لبيتها تشكو المفاصل ...الاهي وانت الجاهي يبليها بحمى فوق ال50
البالغون في محيطي شاب كيراتين سروال ممزق حردة وحاجب حفرولو طريق دموع نشفولو يعاودولو ستالاسيو ....يغني ويرقص ويتكهرب ويعوج كطفل صغير شاف بعو مع ظهر وهي غير خالتو ناضت من رقاد ما مشطتش شعرها
للأسف عينة من البالغون القصر التي اراها
اليكم الخط اتمنى أن تنورو موضوعي بحضوركم العطر
جماعة اللمة الكرام أهل بكم مجددا في موضوعي بسيط
البالغون القصر......
وأنا أعود بذاكرتي لسنين قريبة وليست بالبعيدة كان الرجل في زماننا واقصد الثمانينات وقبلها بقليل آبائنا قبلنا كان الرجل فارع الطول له هيبة وشموخ وحضور فقط من مجرد اصدار اول صوت له وكانت الفناة في عمر المراهقة إمرأة كاملة يعتمد عليها في تجمل المسؤولية كزوجة كأم كربة بيت لكن الغريب اليوم ارى البالغون قاصرون في تفكيرهم وشباب اليوم مواكب للعصر صوت المرأة على فوق صوته كلمتها التي تسمع وأمرها ينفذ ولم يعد ذلك الحضور يطغى ...
البالغون القصر نجدهم في تصرفات لا تمد للعمر بصلة فالعشرينات بتصرفات صبي في العاشرة ...وصاحبة ال30 طائشة طيش مراهقة فال13
المجتمع يتخلف أو يخلف عقليات متراجعة بأجسام بالغة وعقول صغيرة
نحن من ماضي قريب في منتصف طريق لا عرفنا كيف نعود للماضي ولا نواكب وقتهم
البالغون الصر في محيطي كثيرون ...كهل بعمر شجرة الصنوبر يقف عاري ساقبن ويدين في يده خرطوم الماء ليسقي البلدية ويتتم كلمات لفتاة بعمر حفيدته وهي تمر عليه .... برأيكم هذا اليس مراهق تأخرت مراهقته وزهايمر عصف بمخه فنسى دينه وسنه وشيبه ونسى الحنفية مفتوحة
البالغون قي محيطي عجوز حاجة لبيت الله تحضر لزفاف وتروبلها على اغاني رميتي وحاي عبيا ونندب حناكيا. وتذهب لبيتها تشكو المفاصل ...الاهي وانت الجاهي يبليها بحمى فوق ال50
البالغون في محيطي شاب كيراتين سروال ممزق حردة وحاجب حفرولو طريق دموع نشفولو يعاودولو ستالاسيو ....يغني ويرقص ويتكهرب ويعوج كطفل صغير شاف بعو مع ظهر وهي غير خالتو ناضت من رقاد ما مشطتش شعرها
للأسف عينة من البالغون القصر التي اراها
اليكم الخط اتمنى أن تنورو موضوعي بحضوركم العطر