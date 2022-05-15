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واش ندير

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,458
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مع كثرة متطلبات الحياة.
مع الضغط النفسي الناجم عن العلاقات في صور الحب أو الخلاف أو الفقد لاعز الناس.
مع المرارة العالقة في الصدر بسبب، ضبابية المستقبل وفتن الحياة.
مع كل هذا لا يجب أن نستسلم أيها الاحبة الكرام، ونغرق في النواح ، لا يجب أن نترك أنفسنا ننهار و نحطم ما حولنا ، ولا يجب في ذات الوقت أن نمارس دور النعامة( كأنو معلباناش)
مخ الهدرة:الدنيا مهرودة ok..نكمل نهردها بالاستسلام أو التصرف بغباء..لا وألف لا.
 
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