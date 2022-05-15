مع كثرة متطلبات الحياة .

مع الضغط النفسي الناجم عن العلاقات في صور الحب أو الخلاف أو الفقد لاعز الناس.

مع المرارة العالقة في الصدر بسبب، ضبابية المستقبل وفتن الحياة.

مع كل هذا لا يجب أن نستسلم أيها الاحبة الكرام، ونغرق في النواح ، لا يجب أن نترك أنفسنا ننهار و نحطم ما حولنا ، ولا يجب في ذات الوقت أن نمارس دور النعامة( كأنو معلباناش)

مخ الهدرة:الدنيا مهرودة ok..نكمل نهردها بالاستسلام أو التصرف بغباء..لا وألف لا .