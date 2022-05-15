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أرواحو تشربو تاي عند خديجة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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بالاكم تڨولولي قدييييمة
المهم نبدلو الروتين مع شوية تعديل في الحكاية


قالك وحدة في المنتدى وسمها @خديجة ph عندها زهايمر وعرضت زوج صحباتها @همس الوُرود و @ليليا مرام حتى هوما عندهم زهايمر المهم دخلو وبقاو مجمعين شوية وتنوض خديجة باه تجيبلهم اتاي يشربوه .
ايا راحت ورجعت من بعد قالتلهم خديجة نجيبلكم ابريق اتاي تشروبوه ؟
جلست معاهم شوية قاتلهم اويلي غير سمحو لیا ساعتين حنا جالسين نهدرو مجبتلكمش تشريو حتی اتای

ناضت جابتلهم شربو اتاي المهم كي كملو جاو خارجين من دارها ايا وحدة فيهم قالت لصحبتها شفتي خديجة من صباح حنا معاها ومحطتناش حتى كاس تاع اتاي
صحبتها قلتلها علاش وقتاش رحنا عند خديجة؟

طلت عليهم خديجة من البالكو قاتلهم عيب عليكم تجو قدام داری وماتفوتوش تشربو معايا حتى كأس اتاي
..قالولها خلاص رانا طالعين وطلعو يشربو اتاي

😐نكمل نحكيلكم كي طلعوا ولا مكانلاه


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خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
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اسمحولي خاوتي
شفت حكاية على خديجة قلت ندخل نقرا بصح على وجه ربي تقولولي شكون خديجة هذي تبانلي و الله اعلم سامعة بيها من قبل 😡😡😡😡😡
معليش خونا @فريد أبوفيصل انت بديت تبليت ثلاثة مش وحدة برك @همس الوُرود @ليليا مرام البنات راهو دخل سوق النساء بيديه و رجليه لا لوم علينا
 
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dahman kz

:: عضو متألق ::
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1 أكتوبر 2008
المشاركات
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النقاط
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dz
الجنس
ذكر
نتخيلو رواحنا شربنا وخلاص
ههه هاذي من لبلاصه راك منسي
 
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