أرواحو تشربو تاي عند خديجة

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
بالاكم تڨولولي قدييييمة
المهم نبدلو الروتين مع شوية تعديل في الحكاية
قالك وحدة في المنتدى وسمها @خديجة ph عندها زهايمر وعرضت زوج صحباتها @همس الوُرود و @ليليا مرام حتى هوما عندهم زهايمر المهم دخلو وبقاو مجمعين شوية وتنوض خديجة باه تجيبلهم اتاي يشربوه .
ايا راحت ورجعت من بعد قالتلهم خديجة نجيبلكم ابريق اتاي تشروبوه ؟
جلست معاهم شوية قاتلهم اويلي غير سمحو لیا ساعتين حنا جالسين نهدرو مجبتلكمش تشريو حتی اتای
ناضت جابتلهم شربو اتاي المهم كي كملو جاو خارجين من دارها ايا وحدة فيهم قالت لصحبتها شفتي خديجة من صباح حنا معاها ومحطتناش حتى كاس تاع اتاي
صحبتها قلتلها علاش وقتاش رحنا عند خديجة؟
طلت عليهم خديجة من البالكو قاتلهم عيب عليكم تجو قدام داری وماتفوتوش تشربو معايا حتى كأس اتاي
..قالولها خلاص رانا طالعين وطلعو يشربو اتاي
نكمل نحكيلكم كي طلعوا ولا مكانلاه
المهم نبدلو الروتين مع شوية تعديل في الحكاية
قالك وحدة في المنتدى وسمها @خديجة ph عندها زهايمر وعرضت زوج صحباتها @همس الوُرود و @ليليا مرام حتى هوما عندهم زهايمر المهم دخلو وبقاو مجمعين شوية وتنوض خديجة باه تجيبلهم اتاي يشربوه .
ايا راحت ورجعت من بعد قالتلهم خديجة نجيبلكم ابريق اتاي تشروبوه ؟
جلست معاهم شوية قاتلهم اويلي غير سمحو لیا ساعتين حنا جالسين نهدرو مجبتلكمش تشريو حتی اتای
ناضت جابتلهم شربو اتاي المهم كي كملو جاو خارجين من دارها ايا وحدة فيهم قالت لصحبتها شفتي خديجة من صباح حنا معاها ومحطتناش حتى كاس تاع اتاي
صحبتها قلتلها علاش وقتاش رحنا عند خديجة؟
طلت عليهم خديجة من البالكو قاتلهم عيب عليكم تجو قدام داری وماتفوتوش تشربو معايا حتى كأس اتاي
..قالولها خلاص رانا طالعين وطلعو يشربو اتاي
نكمل نحكيلكم كي طلعوا ولا مكانلاه