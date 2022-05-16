ڨلبي فرفر من السخانة اووووف

اوووووف ستغفر الله العظيمياتل والله ق قلبي فرفر من الحمان راني شاتي نخرج ببيدون ولا بسينة نيلو نتاع غسيل ونروح لهاذ العين الباردة نبرك تحت العين كيما راه عامل الطفل قيرني ونتنعوش كالفروج المنسلونقني قنية تاع الشنفرة : الماء بارد الماء باردسخانة ول شهر اوت راجع مارشاريار ياراجل ولاكيفاشهاذي العين الجارية كل يوم نفوت عليها ماءها بارد ثلج صيف او شتاء سبحان الله لانها ماء ينبوع .