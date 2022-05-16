  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

ڨلبي فرفر من السخانة اووووف

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,851
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
اوووووف ستغفر الله العظيم

ياتل والله ق قلبي فرفر من الحمان راني شاتي نخرج ببيدون ولا بسينة نيلو نتاع غسيل ونروح لهاذ العين الباردة نبرك تحت العين كيما راه عامل الطفل قيرني ونتنعوش كالفروج المنسل

ونقني قنية تاع الشنفرة : الماء بارد الماء بارد

سخانة ول شهر اوت راجع مارشاريار ياراجل ولاكيفاش


هاذي العين الجارية كل يوم نفوت عليها ماءها بارد ثلج صيف او شتاء سبحان الله لانها ماء ينبوع .

FB_IMG_1624894372782.jpg
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top