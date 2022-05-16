ڨلبي فرفر من السخانة اووووف

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
اوووووف ستغفر الله العظيم
ياتل والله ق قلبي فرفر من الحمان راني شاتي نخرج ببيدون ولا بسينة نيلو نتاع غسيل ونروح لهاذ العين الباردة نبرك تحت العين كيما راه عامل الطفل قيرني ونتنعوش كالفروج المنسل
ونقني قنية تاع الشنفرة : الماء بارد الماء بارد
سخانة ول شهر اوت راجع مارشاريار ياراجل ولاكيفاش
هاذي العين الجارية كل يوم نفوت عليها ماءها بارد ثلج صيف او شتاء سبحان الله لانها ماء ينبوع .
ياتل والله ق قلبي فرفر من الحمان راني شاتي نخرج ببيدون ولا بسينة نيلو نتاع غسيل ونروح لهاذ العين الباردة نبرك تحت العين كيما راه عامل الطفل قيرني ونتنعوش كالفروج المنسل
ونقني قنية تاع الشنفرة : الماء بارد الماء بارد
سخانة ول شهر اوت راجع مارشاريار ياراجل ولاكيفاش
هاذي العين الجارية كل يوم نفوت عليها ماءها بارد ثلج صيف او شتاء سبحان الله لانها ماء ينبوع .
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