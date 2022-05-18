السلام عليكمكي مسيتو ياسيدي ناس لي كانت تتفرج على سبايستون تشفاو على شمس طلعت والجو جميل هذا اليوم ،علابالي راكم تغنوا فيها باللحن ،وبما أنو الصيف راهو دخل الدخلة نتاع جون سينا ،كشما مشاريع رحلات واماكن سياحية سيرتو اذا زرتو مناطق معينة ماذا بينا تعطونا اسم المناطق لي زرتوهم و واش يتميزو ، ناس لي مالفة تروح اونفامي ماذا بينا تشاركونا بعض الاماكن المحترمة الخاصة بالعائلات ،ناس لي تسكن في الشمال بما أنو هو وجهة الجزائرين ،اذا تقدرو توفرولنا معلومات الكراء ، والاماكن المؤمنة ، شباب اللمة لي مالف بالتخييم والامور الخلوية نحتاجكم كامل في هذا الموضوع ، احكولنا على تجاربكم في الرحلات الصيفية لي ما حوسش من قبل بلاصتك ثاني هنا بيسك اغلبنا عندو 5 سنين ما دارش رحلة كاملة مكملة خخخخ ، المهم وجدو كاباتكم لي معول على كاش بلاصة ق يخبر باش نتصلوا بالاسعفات سيرتو ناس لي تروح للبحر ولا علاقة بالسباحة هههه.​